Chiều tối 29.11, ông Bùi Thanh Dũng, Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi), cho biết những ngày qua mưa lũ kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở, nứt đường, nứt núi trên địa bàn. Một số vị trí tiếp tục sạt lở, phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng, đe dọa an toàn giao thông và đời sống người dân.

Mưa lũ làm đoạn đường bê tông tuyến đường Di Lăng - Trà Trung đi thôn Quế của xã Tây Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị nứt gãy, dài khoảng 80 m ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ BỒNG

Theo UBND xã Tây Trà Bồng, tại tuyến đường Di Lăng - Trà Trung đi thôn Quế, đoạn Km 0+650, taluy âm bị sạt lở, làm đứt gãy đường bê tông xi măng khoảng 80 m.

Trên tuyến đường từ ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre, tại Km18+00, khu vực từng xảy ra sạt lở tiếp tục bị sụt trượt, đồng thời xuất hiện thêm vết nứt mới dài khoảng 80 m gần các vết nứt cũ. Địa phương cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn nếu mưa lớn kéo dài. Nhiều vị trí cống, mương trên tuyến cũng bị xói lở, hư hỏng nặng; mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa bong tróc, xói lở khiến việc đi lại rất khó khăn.

Vết nứt mới trên đồi tại tuyến đường ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ BỒNG

Tình trạng sạt lở tại khu dân cư Trà Ích, thuộc thôn Nước Xoay ẢNH: B.DŨNG

Đáng lo ngại, tuyến đường từ thôn Nước Xoay đi thôn Cà Đam bị xói lở nghiêm trọng dọc tuyến. Tại các vị trí suối cắt ngang đường, nước dâng cao gây xói lở, chia cắt giao thông, khiến người dân không thể lưu thông.

Tình trạng sạt lở cũng tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu dân cư Trà Ích (thuộc thôn Nước Xoay). Phạm vi sạt lở ngày càng lan rộng, đe dọa các nhà dân lân cận và hạ tầng trong khu dân cư.

Cắm biển cảnh báo, không để người dân qua vùng nguy hiểm

Trước nguy cơ mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, UBND xã Tây Trà Bồng đã xây dựng kịch bản ứng phó theo địa bàn 7 thôn. Theo đó, toàn xã có 6 khu dân cư cần tổ chức sơ tán với tổng cộng 288 hộ.

Cụ thể, tổ 4 và 5 thôn Trà Lãnh có 64 hộ (288 khẩu); tổ 4 thôn Trà Nham có 53 hộ (307 khẩu); tổ 2 thôn Trà Nham có 52 hộ (246 khẩu); tổ 1, 2, 3 thôn Trà Thọ có 88 hộ (342 khẩu); tổ 4 thôn Nước Xoay có 22 hộ (91 khẩu); tổ 5 và 6 thôn Trà Trung có 19 hộ.

Sạt lở núi làm nhiều tuyến đường lầy lội, đi lại khó khăn ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ BỒNG

Một vết sạt lở đường ở xã Tây Trà Bồng ẢNH: B.DŨNG

Chính quyền xã yêu cầu các thôn thông tin kịp thời cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất đến từng hộ dân; tuyệt đối không chủ quan, bị động. Những hộ đã sơ tán phải tiếp tục ở tại nơi tránh trú cho đến khi mưa lớn kết thúc và không để người dân tự ý quay về nhà.

Lãnh đạo UBND xã Tây Trà Bồng đến tận nhà trao lương thực cho người già trong ngày diễn ra lũ lụt ẢNH: UBND XÃ TÂY TRÀ BỒNG

Xã Tây Trà Bồng phân công ban chỉ huy quân sự xã, công an xã, đội xung kích, các tổ xung kích thôn bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo, phân luồng tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn, khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở trên các tuyến ĐT622, ĐT626, đường liên thôn, không cho người và phương tiện đi vào những khu vực không bảo đảm an toàn.

Xã Tây Trà Bồng còn vận động người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhất là ở nơi có nguy cơ bị chia cắt như Trà Nham, Cà Đam và thôn Tre; khuyến cáo không vớt củi, đánh bắt cá trên sông, suối trong thời điểm có lũ.