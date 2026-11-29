Ngày 29.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài từ tối 28.11 đến sáng nay 29.11 khiến nhiều khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng ngập sâu, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, tại một số khu dân cư trũng thấp nằm gần sông Tam Kỳ, nước lũ dâng cao tràn vào nhà dân. Nhiều hộ phải khẩn trương di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo ngay trong đêm để tránh thiệt hại. Một số khu vực ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển.

Ngã tư Phan Châu Trinh - Lê Duẩn ở phường Tam Kỳ ngập sâu ẢNH: CTV

Mưa lớn còn khiến nước lũ trên sông Thu Bồn dâng cao từ 1 - 1,5 m, gây chia cắt giao thông đoạn từ cầu Khe Rinh đến cầu Khe Ré (thuộc địa bàn xã Quế Phước).

Trên tuyến ĐT615B, giao thông cũng bị gián đoạn do ngầm Sông Tum (xã Lãnh Ngọc) ngập sâu từ 1 - 1,5 m. Tương tự, khu vực cầu tràn thủy điện Sông Tranh 3 (cầu Tiên Phước, nằm trên địa bàn 2 xã Lãnh Ngọc và Phước Trà) cũng bị nước lũ nhấn chìm với độ sâu từ 1 - 1,5 m.

Mưa lớn còn gây sạt lở taluy dương trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Linh. Hiện tình trạng sạt lở cũng xuất hiện tại một số vị trí trên quốc lộ 40B và quốc lộ 24C, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã thông báo tạm dừng hoạt động tuyến vận tải thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp). Đối với các tuyến vận tải thủy nội địa còn lại, đơn vị khai thác được yêu cầu hạn chế vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản tại khu dân cư Tứ Bàn do nước lũ dâng cao ẢNH: CTV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong 24 giờ qua, địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực phía nam mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa đo được từ 3 giờ khuya 28.11 đến 3 giờ ngày 29.11 ở khu vực phía bắc phổ biến 30 - 70 mm, riêng Bà Nà 128 mm, Hội An 100 mm. Trong khi đó, khu vực phía nam phổ biến 100 - 200 mm, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Trà Cót 401,6 mm, Tam Trà 431,8 mm và Xuân Bình 410 mm.

Dự báo từ sáng sớm 29.11 đến sáng 30.11, các xã, phường phía đông bắc thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông, tổng lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực vùng núi phía tây bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 120 mm.

Người dân dùng ghe đi lại tại khu vực ngập sâu ẢNH: CTV

Đặc biệt, khu vực phía nam thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn với cường suất trên 100 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.