Mưa lớn kéo dài trong gần 1 ngày gây ngập sâu ở Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Do quá bất ngờ, người dân không kịp trở tay, nên nhiều nhà, hàng quán ngập sâu, tài sản bị nhấn chìm trong nước.

Nước từ khu vực núi đổ xuống, tràn vào khu dân cư

Đứng ngâm mình giữa dòng nước ngập trên đường Hàn Mặc Tử, bà Trương Thị Phương (67 tuổi) không khỏi bồn chồn khi nghĩ đến người chồng đang bị bệnh, ở nhà một mình.

Lần đầu tiên ngập sâu, người dân khu vực Ghềnh Ráng trở tay không kịp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Phương cho biết, vợ chồng bà thuê trọ tại khu phố 24, phường Quy Nhơn Nam và sinh sống ở đây nhiều năm nay. Hằng ngày, bà đi phụ việc tại một nhà hàng cách phòng trọ không xa. Mấy ngày qua, chồng bà bị ốm, sức khỏe yếu nên chỉ nằm ở nhà dưỡng bệnh.

Khoảng 13 giờ ngày 28.11, bà Phương nhận được điện thoại của chồng báo nước đã tràn vào nhà. Mực nước mỗi lúc một dâng cao, trong khi ông không đủ sức khỏe để kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản lên nơi khô ráo. Lo lắng cho chồng, bà xin nghỉ việc để trở về nhà hỗ trợ dọn dẹp.

Ô tô "bơi" trong nước lụt rồi chết máy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, khi ra đến đường Hàn Mặc Tử, bà không thể tiếp tục di chuyển vì nước ngập sâu, chảy xiết ở nhiều đoạn. Đứng chờ hơn nửa tiếng nhưng nước vẫn chưa rút, bà đành tiếp tục liên lạc với chồng để nắm tình hình.

"Tôi đứng đợi ở đây hơn nửa tiếng rồi nhưng nước vẫn đang ngập sâu nên đâu dám về. Nghe chồng điện thoại báo đang ổn nên cũng bớt lo đi nhiều. Đợi nước rút rồi về dọn nhà", bà Phương nói.

Sống ở đây từ nhỏ, anh Lương Bảo Ngọc bảo rằng đây là lần đầu tiên anh thấy ngập sâu như vậy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng sống tại khu vực này, anh Lương Bảo Ngọc (36 tuổi, ở hẻm 66, đường Hàn Mặc Tử) cho hay, từ nhỏ đến nay anh chưa từng chứng kiến nơi mình sinh sống bị ngập sâu như lần này.

Theo anh Ngọc, nước bắt đầu dâng từ khoảng hơn 13 giờ. Ban đầu, nước chỉ mới mấp mé ngoài sân nên gia đình không nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, một lượng nước lớn có màu đỏ từ khu vực núi gần đó bất ngờ đổ xuống, tràn vào khu dân cư.

Dù khu vực nhà anh không nằm sát sông, suối nhưng nước vẫn dồn về rất nhanh, khiến gia đình không kịp trở tay. Nhiều đồ đạc, máy móc trong nhà bị ngập, hư hỏng do không thể di chuyển lên cao kịp thời.

Những chiếc ô tô bị ngập trong biển nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Ngọc cho biết, những năm trước khu vực này cũng từng xảy ra ngập nhưng mức độ không đáng kể so với đợt này. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nước dâng cao và tràn vào nhà dữ dội như vậy. Không chỉ gia đình anh, nhiều hộ dân xung quanh cũng chịu cảnh tương tự khi nước lên quá nhanh, không kịp di chuyển tài sản.

Cuộc sống đảo lộn, hoạt động kinh doanh ở Ghềnh Ráng bị ảnh hưởng

Đến chiều 28.11, nhiều khu vực tại khu phố 24 và tuyến đường Hàn Mặc Tử vẫn còn ngập sâu. Người dân phải chờ nước rút mới có thể trở về nhà kiểm tra tài sản, dọn dẹp bùn đất và khắc phục thiệt hại. Đợt ngập bất thường khiến cuộc sống của người dân Ghềnh Ráng đảo lộn, đặc biệt là những hộ lần đầu phải đối mặt với cảnh nước lụt tràn vào nhà sâu và nhanh đến vậy.

Lực lượng chức năng cùng người dân phối hợp giải cứu chiếc xe bị ngập nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, sau nhiều giờ mưa lớn, nước lụt bất ngờ đổ về khu dân cư và khu du lịch Ghềnh Ráng, khiến nhiều nhà dân, hàng quán và phương tiện bị ngập. Tại những vị trí trũng thấp, mực nước có nơi dâng cao từ 1 - 1,5 m.

Điều khiến người dân bất ngờ là nước lên quá nhanh, trong khi khu vực này từ trước đến nay chưa từng ghi nhận đợt ngập sâu như vậy. Nhiều gia đình không kịp di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao, đành bất lực nhìn nước tràn vào nhà.

Trên đường Hàn Mặc Tử, hàng loạt ô tô chết máy khi di chuyển qua những đoạn ngập sâu. Người đi xe máy phải dắt bộ qua dòng nước đục ngầu, có nơi ngập quá đầu gối. Nước lụt cuốn theo cành cây, chai nhựa, túi ni lông và nhiều loại rác thải khác, dồn thành từng mảng lớn trước cổng khu du lịch Ghềnh Ráng.

Người dân dùng các tấm sắt để chặn nước lụt chảy vào nhà ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dọc hai bên đường, nước tràn vào nhiều hàng quán, khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Một số ô tô đỗ ven đường bị nước ngập gần nửa bánh xe. Tại các miệng cống, công nhân phải cúi sát mặt nước, dùng tay móc rác để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ thoát nước cho khu vực.

Người dân cho biết, nước từ nhiều hướng đổ dồn về trong khi hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát, khiến các tuyến đường nhanh chóng bị ngập. Việc di chuyển qua những khu vực ngập sâu trở nên nguy hiểm, nhiều người phải đứng chờ nước rút hoặc tìm đường khác để về nhà.



