Ngày 28.11, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều phường thuộc khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nhiều tuyến đường tại khu vực Quy Nhơn bị ngập do mưa lớn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu vực bùng binh ngã năm ông Thọ (phường Quy Nhơn Bắc) bị ngập trên đoạn đường dài khoảng 200 m. Tuyến đường dẫn vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn cũng ngập sâu, khiến người dân và bệnh nhân phải lội nước để vào bệnh viện. Một số phương tiện lưu thông qua khu vực bị chết máy.

Tại phường Quy Nhơn Đông, đường Hùng Vương ngập cục bộ trên đoạn dài hơn 300 m. Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Nam, các đường Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Tô Ngọc Vân... có nơi ngập khoảng 1 - 1,5 m. Nước dâng bất ngờ khiến nhiều người dân không kịp di chuyển đồ đạc, ô tô bị ngập nước.

Lực lượng vệ sinh môi trường được huy động dọn rác, khơi thông cống rãnh; xe bồn cũng được đưa đến hút nước, hỗ trợ hạn chế ngập.

Đường Hàn Mạc Tử ở phường Quy Nhơn Nam ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Bắc, cho biết mưa lớn từ ngày 27.11 đến khoảng 12 giờ ngày 28.11 khiến nước không kịp rút, gây ngập tại nhiều khu vực, trong đó có một số đoạn quốc lộ 1, khu đô thị Long Vân và các tuyến đường nội bộ.

Địa phương đã huy động lực lượng túc trực tại những khu vực nguy hiểm, tổ chức rào chắn, cảnh báo và hỗ trợ người dân kê cao tài sản. Những hộ ở vùng ngập sâu được bố trí tạm trú tại các gia đình có nhà ở cao hơn để bảo đảm an toàn. Đến chiều cùng ngày, tình trạng ngập tại khu vực Quy Nhơn cơ bản được giải quyết.

Tuyến đường Hồ Đắc Di dẫn vào 2 bệnh viện và khu dân cư phường Quy Nhơn Bắc bị ngập sâu, người dân phải lội nước, nhiều phương tiện chết máy ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nước lũ dâng nhanh tại khu vực Tuy An cũ

Trong khi đó, tại phường Hoài Nhơn Bắc, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm tràn bị ngập sâu, nước dâng cao; một số khu vực xảy ra sạt lở bờ suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các điểm tràn bị ngập gồm Phú Nông, Hy Tường (tổ dân phố Hoài Sơn Đông), Quy Thuận (khu vực Hy Thế cũ, tổ dân phố Hoài Châu Bắc), bờ tràn đường Lê Thánh Tông (tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn tổ dân phố Liễu An. Ngoài ra, bờ suối tại đoạn cao tốc xóm 3 Hy Văn cũ, thuộc tổ dân phố Hoài Sơn, xảy ra sạt lở.

Đáng chú ý, nước lũ dâng nhanh tại khu vực Tuy An cũ, thuộc tổ dân phố Hoài Sơn Nam, khiến nhiều nhà dân bị ngập. Người dân đã chủ động di dời tài sản, đồ đạc lên nơi cao, đưa gia súc, gia cầm đến vị trí an toàn. Nhiều hộ còn hỗ trợ các gia đình có người già, trẻ nhỏ vận chuyển đồ đạc và vật nuôi.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, mưa lớn khiến nhiều điểm tràn bị ngập sâu, nước dâng cao ẢNH: PHƯỜNG HOÀI NHƠN BẮC

Theo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, nước lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân tại xóm 5, tổ dân phố Tường Sơn Nam và tràn qua nhiều tuyến đường ở khu vực phía tây phường. Lực lượng quân sự, công an và đội xung kích đang khẩn trương chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản khỏi vùng ngập. Số hộ dân bị ảnh hưởng hiện đang được thống kê.

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân không đi qua các điểm tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực sạt lở; đồng thời chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

Tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến đường khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ ngày 27 đến sáng 28.11, khu vực phía đông Gia Lai có mưa phổ biến 20 - 80 mm, một số nơi trên 100 mm. Dự báo từ ngày 28 đến sáng 30.11, khu vực phía đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Một số nơi có nguy cơ mưa lớn trên 100 mm trong 3 giờ.