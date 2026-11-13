Mưa tạnh, hàng chục xe container vẫn mắc kẹt ở Quy Nhơn

Trưa 13.11, dù mưa lớn kéo dài 3 ngày đã tạnh, nhiều ngầm tràn ở phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) vẫn ngập sâu, nước chảy xiết. Tình trạng này khiến hàng chục xe container ùn ứ, nối đuôi nhau chờ lưu thông.

Ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ vẫn ngập sâu vào sáng 13.11 ẢNH: TRANG ANH

Tại ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ, nước vẫn ngập khoảng 0,4 m. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn ở hai đầu tuyến đường, không cho phương tiện qua lại.

Đây là tuyến đường được nhiều xe container sử dụng để di chuyển từ cảng Quy Nhơn đi quốc lộ 19. Sáng cùng ngày, khi thấy mưa đã tạnh, nhiều tài xế cho rằng nước rút nên điều khiển xe đầu kéo đến khu vực ngầm tràn để lưu thông.

Hàng chục xe đầu kéo nối đuôi nhau trên đường Điện Biên Phủ do ngầm tràn còn ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, nước vẫn ngập sâu, trong khi tuyến đường đang được chốt chặn nên các phương tiện không thể đi qua. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, có khoảng 50 xe đầu kéo tập trung, xếp hàng dài trên đường Điện Biên Phủ.

Do xe đầu kéo có kích thước lớn, khó quay đầu trong không gian hẹp, trong khi lượng phương tiện ùn ứ ngày càng đông, lực lượng chức năng buộc phải mở chốt, hướng dẫn các xe container lần lượt đi qua ngầm tràn. Riêng ô tô con và xe máy được yêu cầu quay đầu, không lưu thông qua khu vực này.

Lực lượng chức năng duy trì chốt chặn ở hai đầu ngầm tràn, ngăn phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, dù đã có cảnh báo nguy hiểm, một số người đi xe máy vẫn điều khiển phương tiện vượt qua khu vực ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại ngầm tràn sông Dinh trên đường Nguyễn Trọng Trì, nước vẫn ngập sâu, chưa thể lưu thông. Cơ quan chức năng tiếp tục căng dây cảnh báo, chốt chặn, ngăn người và phương tiện qua lại.

Do hàng xe ùn ứ kéo dài, lực lượng chức năng mở chốt, hướng dẫn các xe đầu kéo lần lượt lưu thông qua khu vực ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, tại ngầm tràn ở khu vực 4, phường Quy Nhơn Đông, nước cũng ngập sâu và chảy xiết. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe máy vượt qua dòng nước.

Một số người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại ngầm tràn số 1 sông Dinh, nước vẫn ngập sâu, rác theo dòng nước tràn về che lấp mặt đường. Lực lượng chức năng tiếp tục giăng dây cảnh báo, chốt chặn để ngăn người và phương tiện qua lại ẢNH: ĐỨC NHẬT