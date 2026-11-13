Mưa tạnh, hàng chục xe container vẫn mắc kẹt ở Quy Nhơn

Trưa 13.11, dù mưa lớn kéo dài 3 ngày đã tạnh, nhiều ngầm tràn ở phường Quy Nhơn Đông (Gia Lai) vẫn ngập sâu, nước chảy xiết. Tình trạng này khiến hàng chục xe container ùn ứ, nối đuôi nhau chờ lưu thông.
Tại ngầm tràn trên đường Điện Biên Phủ, nước vẫn ngập khoảng 0,4 m. Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn ở hai đầu tuyến đường, không cho phương tiện qua lại.
Đây là tuyến đường được nhiều xe container sử dụng để di chuyển từ cảng Quy Nhơn đi quốc lộ 19. Sáng cùng ngày, khi thấy mưa đã tạnh, nhiều tài xế cho rằng nước rút nên điều khiển xe đầu kéo đến khu vực ngầm tràn để lưu thông.
Tuy nhiên, nước vẫn ngập sâu, trong khi tuyến đường đang được chốt chặn nên các phương tiện không thể đi qua. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, có khoảng 50 xe đầu kéo tập trung, xếp hàng dài trên đường Điện Biên Phủ.
Do xe đầu kéo có kích thước lớn, khó quay đầu trong không gian hẹp, trong khi lượng phương tiện ùn ứ ngày càng đông, lực lượng chức năng buộc phải mở chốt, hướng dẫn các xe container lần lượt đi qua ngầm tràn. Riêng ô tô con và xe máy được yêu cầu quay đầu, không lưu thông qua khu vực này.
Đáng chú ý, dù đã có cảnh báo nguy hiểm, một số người đi xe máy vẫn điều khiển phương tiện vượt qua khu vực ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tại ngầm tràn sông Dinh trên đường Nguyễn Trọng Trì, nước vẫn ngập sâu, chưa thể lưu thông. Cơ quan chức năng tiếp tục căng dây cảnh báo, chốt chặn, ngăn người và phương tiện qua lại.
Trong khi đó, tại ngầm tràn ở khu vực 4, phường Quy Nhơn Đông, nước cũng ngập sâu và chảy xiết. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe máy vượt qua dòng nước.
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