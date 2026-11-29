Di dời người dân nhiều khu vực

Chiều 28.11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi báo cáo nhanh tình hình mưa lũ trên địa bàn. Đến 15 giờ cùng ngày, mưa lũ gây ngập tại 27 xã, phường, với 33 khu dân cư bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh ghi nhận 1.800 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều tại xã Thiện Tín với 1.115 nhà và xã Phước Giang 533 nhà.

Mưa lũ khiến 104 hộ dân tại vùng ngập phải di dời. Ngoài ra, 104 hộ với 347 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất cũng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ba trường học tại xã Ba Vinh và xã Đặng Thùy Trâm bị tốc mái, thấm dột, ảnh hưởng cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

Đáng chú ý, sạt lở, hư hỏng xảy ra trên 18 tuyến đường thuộc 8 xã. Nhiều tuyến giao thông miền núi bị đất đá tràn xuống mặt đường, trong đó có các tuyến tại Ba Tơ, Sơn Hà, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Kỳ, Ba Vinh và Vạn Tường. Cầu dân sinh qua kênh dẫn thủy điện Sông Liên 1, xã Ba Động, bị sạt lở mố cầu.

Tại P.Trương Quang Trọng, sạt lở xảy ra ở 3 vị trí, gồm khu dân cư 577, khu vực Núi Ngang phía sau Trường THCS Lê Trung Đình và khu vực núi Sứa. Sạt lở bờ sông Vệ, sông Trà Khúc và suối Nước Nia cũng tiếp tục diễn biến phức tạp. UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn tại ngầm tràn, điểm ngập sâu, sạt lở...

Lực lượng chức năng P.Trà Câu (Quảng Ngãi) đưa người già đến nơi an toàn tránh lũ ẢNH: CTV

Sạt lở đất đá xảy ra trên QL15D, đoạn qua xã La Lay (Quảng Trị) khiến các phương tiện vận tải không thể lưu thông ẢNH: B.C

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Tại Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài ngày 28.11 khiến nước lũ dâng cao, tràn qua nhiều ngầm, cầu tràn và gây ngập sâu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở khu vực phía tây nam TP. Tuyến QL14H và đường tỉnh 615B bị ảnh hưởng, một số vị trí giao thông tê liệt.

Đáng chú ý, nước sông Thu Bồn dâng cao làm ngập sâu đoạn QL14H qua cầu Khe Rinh, xã Quế Phước, gây chia cắt giao thông. Mưa lớn tại các khu vực miền núi còn làm sạt lở đất, chia cắt một số thôn, bản. UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng xung kích rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, thủy điện Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 xả tràn với lưu lượng lần lượt 568,76 m³/giây và 272,26 m³/giây; hồ A Vương và Sông Bung 4 chưa xả tràn.

Còn tại Quảng Trị, sạt lở đất đá xảy ra trên QL15D, đoạn qua xã La Lay, gây ách tắc hoàn toàn giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Vụ sạt lở xảy ra lúc 23 giờ ngày 27.11, tại Km 9+400, với khoảng 1.700 m³ đất đá từ sườn núi đổ xuống, vùi lấp mặt đường. Nhiều tảng đá lớn chắn ngang tuyến, đất đá tràn xuống khu vực hộ lan khiến các phương tiện vận tải không thể lưu thông.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp lực lượng biên phòng, công an tổ chức rào chắn, đưa máy móc đến hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, đất đá trên sườn núi vẫn tiếp tục sụt trượt, khiến công tác khắc phục chưa thể triển khai.

Mưa lớn dồn dập ở Khánh Hòa: Nhiều tuyến đường bị cuốn trôi, di dời khẩn cấp dân ven núi

Giải cứu 20 trẻ mầm non

Tại Khánh Hòa, nhiều tuyến đường thuộc các phường Bắc Nha Trang và Nha Trang ngập 20 - 40 cm. Ở P.Tây Nha Trang, sạt lở xảy ra tại tổ 15 Ngọc Sơn. Chính quyền địa phương đã di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong sáng cùng ngày, mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư thuộc các xã, phường Tu Bông, Đại Lãnh, Vạn Thắng, Vạn Hưng, Vạn Ninh, Đông Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Tân Định và Hòa Trí. Đến chiều, nước bắt đầu rút. Riêng tại xã Vạn Thắng, 35 ha lúa vụ đông xuân bị ngập.

Mưa lớn kéo dài gần 1 ngày khiến khu vực Ghềnh Ráng (P.Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều khu vực tại Quy Nhơn (Gia Lai) trưa 28.11 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều 28.11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đạt 4,87 m, thấp hơn báo động 2 chỉ 0,13 m. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa dự báo trong 24 giờ tới, đỉnh lũ trên sông này có khả năng lên xấp xỉ báo động 2. Mưa còn kéo dài đến đêm 29.11, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại 32 xã, phường.

Tại Đắk Lắk, ngày 28.11, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Ông Huy yêu cầu đơn vị vận hành chủ động điều tiết nước từ sớm, tránh để lượng nước lớn dồn về hồ, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn, ảnh hưởng an toàn vùng hạ du.

Trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn thuộc dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong (xã Ô Loan), đất đá tràn xuống mép đường. Các lực lượng nhanh chóng điều tiết giao thông, dọn đất đá và khơi thông hệ thống thoát nước. Trước nguy cơ ngập sâu, sạt lở tại lưu vực sông Kỳ Lộ, các địa phương đã phát thông báo yêu cầu người dân ở vùng trũng thấp chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị nhu yếu phẩm và di dời đến nơi an toàn.

Tại Gia Lai, mưa lớn từ sáng 28.11 gây ngập nhiều khu vực Hoài Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đến chiều, nhiều khu vực đã rút nước.

Đáng chú ý, tại phân hiệu Trường mầm non Quang Trung trên đường La Văn Tiến (P.Quy Nhơn Nam), trưa 28.11, nước tràn vào các phòng học, đe dọa an toàn trẻ nhỏ. Thời điểm này, 20 trẻ đang ngủ trưa tại phân hiệu. Giáo viên nhanh chóng đưa các cháu lên tầng 2, đồng thời báo chính quyền địa phương hỗ trợ và liên hệ phụ huynh đến đón trẻ. Sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an P.Quy Nhơn Nam tiếp cận hiện trường, đưa cả 20 trẻ ra ngoài an toàn.