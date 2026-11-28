Quân đội sẵn sàng ứng phó các tình huống mưa lũ

Ngày 28.11, đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình và công tác ứng phó mưa lũ tại một số đơn vị, khu vực trên địa bàn tỉnh.

Nước lớn tràn vào nhà người dân ở Quảng Ngãi ẢNH: CTV

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ và sạt lở đất tại nhiều nơi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Qua kiểm tra thực tế, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện xử lý tình huống phát sinh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (thứ nhất bên phải) kiểm tra lực lượng, phương tiện Đại đội Trinh sát cơ giới sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh ẢNH: THANH DUY

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại Đại đội Trinh sát cơ giới và Đại đội Công binh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị bảo đảm đầy đủ quân số, phương tiện, trang thiết bị, khả năng cơ động nhanh, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (ngoài cùng phải) cùng ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 bên phải) kiểm tra điểm ngập sâu, gây chia cắt khu dân cư tại khu vực tổ 1, phường Nghĩa Lộ và thôn An Hà 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: THANH DUY

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát khu vực xung yếu, điểm ngập sâu, ngầm tràn, cầu tràn và nơi có nguy cơ sạt lở; tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm

Tại xã Nghĩa Hành, mưa lũ khiến nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, đến 9 giờ ngày 28.11, nước đã tràn vào 48 hộ dân. Các lực lượng chức năng vận động 15 hộ với 48 nhân khẩu di dời xen ghép đến nơi cao hơn; hỗ trợ 25 hộ với 109 nhân khẩu kê cao tài sản, lương thực. Địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hành thăm hỏi, trao nhu yếu phẩm cho người dân ẢNH: BÍCH LOAN

Trực tiếp kiểm tra tình hình tại cơ sở, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hành và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Đối với những hộ ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhất là gia đình có người già yếu, bệnh tật nhưng chưa di dời dù đã được tuyên truyền, vận động từ chiều 27.11, lãnh đạo xã yêu cầu tổ chức di dời ngay trong sáng 28.11, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Hiện xã Nghĩa Hành duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát các khu vực xung yếu, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân. Chính quyền cũng cảnh báo người dân không đi qua các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, ao, hồ trong thời điểm mưa lũ.

Sạt lở nghiêm trọng cầu dân sinh ở xã Ba Động

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1, thuộc thôn Ba Thành, xã Ba Động, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Sạt lở nghiêm trọng tại khu vực cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của thủy điện Sông Liên 1, thuộc thôn Ba Thành, xã Ba Động ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết tại khu vực mố cầu, đất đá bị sạt lở tạo thành hàm ếch lớn. Nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng. Tuyến đường dọc kênh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh bị sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng ẢNH: CTV

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực hai đầu cầu.

Hai đầu cầu được giăng dây cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại ẢNH: CTV

Theo ông Sinh, dù giao thông qua cầu bị gián đoạn, tuyến đường có hai đầu kết nối với tỉnh lộ 625 nên người dân vẫn có thể lưu thông theo hướng khác, không bị cô lập.

Lũ trên sông Vệ, sông Trà Câu vượt báo động 3

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, từ 14 giờ ngày 27.11 đến 14 giờ ngày 28.11, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa ghi nhận tại trạm Ba Cung (xã Ba Tơ) lên đến 556 mm, trạm Ba Tơ (xã Ba Tơ) 478 mm; trạm Pờ Ê (xã Kon Plông) 219,2 mm, trạm Măng Bút (xã Măng Bút) 115,4 mm...

Nước trên các sông ở Quảng Ngãi dâng cao qua đường dân sinh ẢNH: CTV

Hiện lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên chậm. Lúc 13 giờ ngày 28.11, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt 3,27 m, thấp hơn báo động 2 là 0,23 m; sông Trà Khúc tại trạm Sơn Giang đạt 34,04 m, dưới báo động 1 là 0,96 m, tại trạm Trà Khúc đạt 5,62 m, trên báo động 2 là 0,62 m.

Trên sông Vệ, mực nước tại trạm An Chỉ đạt 9,14 m, thấp hơn báo động 3 là 0,06 m; tại trạm Sông Vệ đạt 5,35 m, vượt báo động 3 là 0,85 m. Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,09 m, vượt báo động 3 là 0,59 m.

Một tuyến đường ở xã Ba Xa bị chia cắt do mưa lũ ẢNH: LÊ CAO ĐỈNH

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 - báo động 3; riêng sông Vệ và sông Trà Câu tiếp tục ở trên báo động 3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang và chính quyền các địa phương tiếp tục duy trì trực, chủ động phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát các điểm ngập sâu, sạt lở, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.