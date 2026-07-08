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Mưa lũ, lở đất làm nhiều người chết, mất tích ở Trung Quốc
Video Thế giới

Mưa lũ, lở đất làm nhiều người chết, mất tích ở Trung Quốc

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Đợt lũ lụt nghiêm trọng tại khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc đã làm nhiều người thiệt mạng và mất tích trong khi một trận lở đất tại tỉnh Cam Túc cũng làm 21 người chết.

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