Mưa lũ, lở đất làm nhiều người chết, mất tích ở Trung Quốc

Tin liên quan Sống sót qua 8 ngày kẹt dưới gạch vụn sau động đất Venezuela Hôm 2.7, các đội tìm kiếm và cứu nạn từ El Salvador và Chile đã giải cứu một nhân viên bảo vệ 44 tuổi bị mắc kẹt trong đống đổ nát của trung tâm thương mại nơi ông làm việc tại bang La Guaira (Venezuela), hơn một tuần sau khi hai trận động đất mạnh tàn phá nước này. Số tử vong vì động đất tăng, Venezuela chuẩn bị 10.000 túi đựng thi thể Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề trung quốc tỉnh Cam Túc Quảng tây tỉnh Tứ Xuyên tập cận bình huyện Đãng Xương lũ lụt bão thiên tai sạt lở đất vỡ đập hồ chứa Mực nước bão Maysak trận động đất Động đất Lở đất thiệt mạng
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