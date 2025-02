Mùa Oscar khác biệt với những ứng viên nặng ký

Năm nay dòng phim giải trí đạt chất lượng nghệ thuật cao lên ngôi. 10 tác phẩm trong danh sách đề cử Phim hay nhất đa số vừa thỏa điều kiện nghệ thuật vừa kèm doanh thu cao được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ - AMPAS (ban tổ chức lễ trao giải Oscar) chọn cho thấy họ không còn nghiêng về các tác phẩm nghệ thuật cao như nhiều năm trước mà gần gũi công chúng hơn.

Các diễn viên phim Emilia Pérez: Adiana Paz, Selena Gomez, Zoe Saldana và Karla Sofia Gascón (từ trái sang) tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 ẢNH: AFP

Phim doanh thu cao vào danh sách đề cử

Hai bom tấn gây sốt phòng vé là Dune: Part Two (thu về 714 triệu USD) và Wicked (khoảng 728 triệu USD) là minh chứng rõ nét cho sự chọn lựa của AMPAS. Ngoài ra còn có thể kể The Substance (đạt 77 triệu USD với kinh phí sản xuất chỉ 17 triệu USD), A Complete Unknown (thu 110 triệu USD), Anora (38 triệu USD, kinh phí sản xuất 6 triệu USD) hay bộ phim về những vụ bê bối khi bầu chọn Giáo hoàng - Conclave, đã nhận về đến 99 triệu USD trong khi ngân sách thực hiện chỉ 20 triệu USD.

Emilia Pérez dẫn đầu với 13 đề cử, tiếp theo sau là The Brutalist và Wicked - mỗi phim nhận 10 đề cử. Trước đó, nhiều phim đã nhận được các giải thưởng danh giá.

Tuy nhiên, việc giành được nhiều đề cử nhất không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với danh hiệu Phim hay nhất. Con đường đến chiến thắng của Emilia Pérez trở nên rõ ràng hơn trong một năm đầy rẫy những ứng cử viên lớn. Nhưng điều đó có thể sẽ dừng lại sau tranh cãi trên mạng xã hội của nữ diễn viên chính Karla Sofia Gascón. Dù không phải tất cả thành viên bỏ phiếu cho Oscar đều loại Emilia Pérez nhưng không ít người trong số họ sẽ không muốn tạo cho Karla một cơ hội lên sân khấu vào đêm trao giải Oscar.

Cynthia Erivo (trái) và Ariana Grande trong phim Wicked ẢNH: CGV

Phim về vũ nữ thoát y Anora do Sean Baker đạo diễn vừa đoạt giải Cành cọ vàng 2024 nhận về những danh hiệu cao nhất tại Critics Choice Awards (Giải lựa chọn của giới phê bình điện ảnh), Directors Guild of America (Giải Hiệp hội đạo diễn Mỹ) và Producers Guild of America Awards (Giải Hiệp hội các nhà sản xuất phim Mỹ). Phim nhận về 6 đề cử Oscar năm nay.

The Brutalist đoạt 3 giải Quả cầu vàng 2025, trong đó có hạng mục Phim hay nhất thể loại chính kịch. Emilia Pérez đoạt 2 giải BAFTA, thắng 4 giải Quả cầu vàng gồm Phim hay nhất thể loại hài/nhạc kịch. Conclave và The Brutalist mỗi phim nhận về 4 giải BAFTA 2025 với 2 giải quan trọng: Conclave là Phim hay nhất và Brady Corbet nhận giải Đạo diễn xuất sắc (The Brutalist).

Giới quan sát nhận định, The Substance và I'm Still Here nhiều khả năng gây bất ngờ. Hai tác phẩm khám phá các chủ đề ít được đề cập, đưa ra góc nhìn mới về xã hội và những vấn đề đương đại.

Lùm xùm trước lễ trao giải, tranh cãi việc sử dụng AI

Karla Sofia Gascón - nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc qua phim Emilia Pérez - bị cáo buộc từng đăng tải lên mạng xã hội X nhiều bình luận tiêu cực về người Hồi giáo, chế nhạo phim người da màu đóng. Cô còn đùa cợt chuyện trường học ở Tây Ban Nha nên dạy học sinh bằng tiếng Ả Rập thay vì tiếng Anh, ám chỉ nước này có nhiều người theo đạo Hồi. Karla gây nên sự bất bình khi gọi George Floyd - người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết vào tháng 5.2020 - là "kẻ lừa đảo nghiện ma túy". Không ít cư dân mạng còn phát hiện cô lên án bạn diễn trong phim Emilia Pérez là Selena Gomez. Tuy nhiên Karla tuyên bố không rút khỏi cuộc đua Oscar vì "không có tội gì cả".

Darya Ekamasova (trái) và Mikey Madison trong phim Anora ẢNH: IMDB

Việc sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong các tác phẩm đề cử Phim hay nhất như The Brutalist¸A Complete Unknown, Dune: Part Two, Emilia Pérez gây xôn xao dư luận và tranh cãi, khiến AMPAS tích cực tìm hiểu để thay đổi, buộc phải đưa ra quy định sử dụng AI như thế nào, mức độ ra sao.

Hiện tại, AMPAS cung cấp những tùy chọn cho việc sử dụng AI. Lãnh đạo và ủy ban điều hành đang hướng tới việc bắt buộc phải đưa ra quy định mới tại Oscar 2026, dự kiến sẽ được công bố vào tháng 4.2025.

Người phát ngôn của Searchlight Pictures, đơn vị phát hành A Complete Unknown, cho biết: "Công nghệ AI được sử dụng để hỗ trợ 3 cảnh quay toàn cảnh trên xe máy, không liên quan đến hiệu suất hoặc cải tiến sáng tạo. Công nghệ này rất phổ biến giúp diễn viên đóng thế trông giống diễn viên của họ trong phim. VFX (hiệu ứng hình ảnh) từng được sử dụng trong nhiều năm qua".

Các công cụ AI được tìm thấy trong phần mềm tạo nội dung và ghép ảnh Nuke, được sử dụng trong bom tấn Dune: Part Two. Máy tính được sử dụng để xác định và sao chép tông màu xanh trong mắt của các diễn viên đóng vai người Fremen và nhờ đó đã tiết kiệm được "hàng trăm giờ" làm việc.

Khi The Brutalist bị phát hiện đã sử dụng AI trong quá trình hậu kỳ, đạo diễn Brady Corbet giải thích rằng công nghệ âm thanh AI Respeecher "chỉ được sử dụng trong quá trình biên tập lời thoại tiếng Hungary, cụ thể là để tinh chỉnh một số nguyên âm và chữ cái cho chính xác. Không có ngôn ngữ tiếng Anh nào bị thay đổi". Ông nói thêm về Adrien Brody và Felicity Jones - hai diễn viên được đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên phụ xuất sắc qua phim The Brutalist: "Diễn xuất của Adrien và Felicity hoàn toàn là dấu ấn cá nhân riêng họ".

Phần mềm tổng hợp giọng nói Respeecher cũng được xác nhận trong phần giới thiệu cuối phim Emilia Pérez. Một công cụ khác liên quan đến AI là AudioShake, góp phần tách biệt giọng hát của ca sĩ opera Maria Callas trong các bản thu âm những năm 1960, được sử dụng trong bản phối cho bộ phim tiểu sử Maria, có Angelina Jolie đóng chính, nhận đề cử hạng mục Quay phim đẹp nhất.