Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc: Hành trình di sản sống động

Từ ngày 1 - 12.10, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tâm linh quy mô lớn.

Một góc quần thể Côn Sơn - Kiếp Bạc ẢNH: N.T

Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập Hải Dương với Hải Phòng, gắn với tưởng niệm 2 danh nhân Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và quảng bá quần thể Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa thế giới mới được UNESCO công nhận.

Phần lễ mở đầu bằng nghi thức dâng hương, tế cáo tại đền Kiếp Bạc (ngày 1.10, tức mùng 10.8 âm lịch).

Trọng tâm lễ hội diễn ra ngày 7.10 (16.8 âm lịch) với lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi, 725 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo; lễ khai hội mùa thu, lễ khai ấn Đức Thánh Trần và chương trình nghệ thuật đặc biệt Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản.

Trong suốt 12 ngày, du khách sẽ được hòa mình vào không gian lễ hội đậm sắc màu truyền thống: lễ rước bộ, giỗ Đức Thánh Trần, hội hoa đăng, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, các màn diễn xướng hầu Thánh, múa rối nước và nghệ thuật dân gian tái hiện chiến công hào hùng thời Trần.

Đáng chú ý, tuần văn hóa du lịch xúc tiến thương mại (4 - 12.10) mang đến không gian hội chợ sôi động với hàng trăm gian trưng bày OCOP, nông sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm như trình diễn chế tác, giao lưu nghệ thuật dân gian.

Ba sản phẩm du lịch mới cũng sẽ được giới thiệu các tour: Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới, Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm và Khám phá di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc. Cùng đó, đoàn Famtrip và hội nghị xúc tiến du lịch được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững.