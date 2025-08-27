'Thì thầm mùa thu' mời gọi khám phá vẻ đẹp Cô Tô

Thông tin từ UBND đặc khu Cô Tô, Hội Du lịch Cô Tô đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mùa thu vàng, bình yên trên đảo Cô Tô ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, gói kích cầu sẽ có mức giá từ 1,7 - 1,9 triệu/khách cho tour du lịch 3 ngày 2 đêm, áp dụng từ 25.8 - 31.12, cho đoàn từ 20 khách trở lên. Gói kích cầu bao gồm: vé tàu cao tốc 2 chiều, 5 bữa ăn chính, khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 2 - 3 sao hoặc homestay cao cấp, xe điện tham quan.

Bên cạnh đó, đặc khu Cô Tô còn tổ chức hàng loạt các sự kiện, thể thao, giải trí hấp dẫn, như chương trình "Trăng thu biên cương"; phát động chiến dịch truyền thông, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Cô Tô trên mạng xã hội để thu hút khách trong mùa thu; phát động chiến dịch vẽ tranh bích họa tạo điểm nhấn du lịch, qua đó góp phần tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham gia.

Một góc đặc khu Cô Tô ngày nay ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, lần đầu tiên, đặc khu Cô Tô phát động chiến dịch truyền thông mang tên "Thì thầm mùa thu - Cô Tô chờ bạn kể chuyện", khơi gợi cảm xúc dịu dàng của mùa thu trên đảo và mời gọi du khách tự mình trải nghiệm, ghi lại câu chuyện riêng.

Đáng lưu ý, trong khuôn khổ chiến dịch, hàng loạt KOL, Influencers và travel bloggers nổi tiếng đã được mời đến Cô Tô để khám phá, quay video, viết bài và lan tỏa hình ảnh mùa thu nơi đây trên các nền tảng mạng xã hội.

Bình yên chiều thu trên biển Cô Tô ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chuỗi sự kiện được UBND đặc khu Cô Tô phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ và cộng đồng dân cư, tạo nên chiến dịch vừa quy mô, vừa gần gũi.

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa kênh, từ báo chí, truyền hình, mạng xã hội đến các chương trình tương tác trực tiếp, nhằm đưa hình ảnh Cô Tô mùa thu đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.