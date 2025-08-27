Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

'Thì thầm mùa thu' mời gọi khám phá vẻ đẹp Cô Tô

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/08/2025 10:48 GMT+7

Để góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô và thu hút du khách, UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) xây dựng kế hoạch tổ chức hàng loạt các chương trình, sự kiện hấp dẫn, tạo điểm nhấn mùa thu năm nay.

Thông tin từ UBND đặc khu Cô Tô, Hội Du lịch Cô Tô đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu 2025 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. 

'Thì thầm mùa thu' mời gọi khám phá vẻ đẹp Cô Tô- Ảnh 1.

Mùa thu vàng, bình yên trên đảo Cô Tô

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, gói kích cầu sẽ có mức giá từ 1,7 - 1,9 triệu/khách cho tour du lịch 3 ngày 2 đêm, áp dụng từ 25.8 - 31.12, cho đoàn từ 20 khách trở lên. Gói kích cầu bao gồm: vé tàu cao tốc 2 chiều, 5 bữa ăn chính, khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 2 - 3 sao hoặc homestay cao cấp, xe điện tham quan.

Bên cạnh đó, đặc khu Cô Tô còn tổ chức hàng loạt các sự kiện, thể thao, giải trí hấp dẫn, như chương trình "Trăng thu biên cương"; phát động chiến dịch truyền thông, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Cô Tô trên mạng xã hội để thu hút khách trong mùa thu; phát động chiến dịch vẽ tranh bích họa tạo điểm nhấn du lịch, qua đó góp phần tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham gia.

'Thì thầm mùa thu' mời gọi khám phá vẻ đẹp Cô Tô- Ảnh 2.

Một góc đặc khu Cô Tô ngày nay

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, lần đầu tiên, đặc khu Cô Tô phát động chiến dịch truyền thông mang tên "Thì thầm mùa thu - Cô Tô chờ bạn kể chuyện", khơi gợi cảm xúc dịu dàng của mùa thu trên đảo và mời gọi du khách tự mình trải nghiệm, ghi lại câu chuyện riêng. 

Đáng lưu ý, trong khuôn khổ chiến dịch, hàng loạt KOL, Influencers và travel bloggers nổi tiếng đã được mời đến Cô Tô để khám phá, quay video, viết bài và lan tỏa hình ảnh mùa thu nơi đây trên các nền tảng mạng xã hội.

'Thì thầm mùa thu' mời gọi khám phá vẻ đẹp Cô Tô- Ảnh 3.

Bình yên chiều thu trên biển Cô Tô

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Chuỗi sự kiện được UBND đặc khu Cô Tô phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp dịch vụ và cộng đồng dân cư, tạo nên chiến dịch vừa quy mô, vừa gần gũi. 

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa kênh, từ báo chí, truyền hình, mạng xã hội đến các chương trình tương tác trực tiếp, nhằm đưa hình ảnh Cô Tô mùa thu đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Cảnh giác trước tour 'gây bão' trên mạng xã hội ở đảo Cô Tô

Cảnh giác trước tour 'gây bão' trên mạng xã hội ở đảo Cô Tô

Chính quyền huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các tour trái phép ra các đảo trên địa bàn, đồng thời khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ 'chui' để tránh 'tiền mất tật mang'.

Từ 15.9, du khách không được mang đồ nhựa dùng một lần ra đảo Cô Tô

Hàng ngàn phao xốp 'tấn công' biển Cô Tô

Khám phá thêm chủ đề

Hội Du lịch Cô Tô Quảng Ninh đặc khu Cô Tô Cô Tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận