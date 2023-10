Mua tin để phòng, chống tham nhũng

Nghệ An: 4 năm không mua được tin nào

Ngày 31.12.2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Quy định số 02 về việc mua tin phục vụ công tác PCTNTC. Người cung cấp tin được đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối, và được nhận khoản tiền cung cấp tin tương ứng với chất lượng của tin, tài liệu (thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 10 triệu đồng)… Người cung cấp tin được đề nghị Ban Nội chính kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ theo quy định đối với người tố cáo tham nhũng khi có biểu hiện bị đe dọa, trả thù, trù dập. Quy định này ra đời được dư luận đánh giá cao khi khuyến khích người dân cung cấp tin, tài liệu về tham nhũng. Tuy nhiên sau 4 năm, đến nay Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An vẫn chưa thực hiện được việc mua tin tố giác tham nhũng, tiêu cực nào. Ông Hồ Lê Ngọc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết việc mua tin phát sinh các mối quan hệ có tính chất pháp lý giữa người bán và người mua, chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc mua tin, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến sai quy định. Nguồn kinh phí tỉnh cấp cũng chưa có nên chưa thể thực hiện việc mua tin. Những năm qua, Ban Nội chính phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý nhiều vụ tham nhũng và "tham nhũng vặt" từ kênh thông tin dư luận, báo chí phản ánh, nắm địa bàn và qua kiểm tra, giám sát. Đến nay, những người cung cấp tin báo tố giác tham nhũng cũng chưa có ai mặc cả để bán tin. Tuy nhiên, với những nguồn tin có chất lượng tốt, người cung cấp tin sẽ nhận được bồi dưỡng phù hợp.

Khánh Hoan