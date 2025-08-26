Mưa trên 500 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 12 tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 12 giờ ngày 25.8 đến 12 giờ hôm nay 26.8, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa lớn.

Nhiều xã, phường ở 12 tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Trong đó, lượng mưa đo được ở Vạn Xuân 1 (Thanh Hóa) lên tới 557 mm; tại Vạn Mai (Phú Thọ) 551,8 mm; tại Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) 444,4 mm; tại Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 300,2 mm; tại Kỳ Phong (Hà Tĩnh) 393,2 mm; tại Mường Do 1 (Sơn La) 268 mm; tại Cao Phạ 3 (Lào Cai) 358,6 mm; tại Hóa Sơn (Quảng Trị) 191 mm...

Dự báo chiều và tối nay 26.8, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa có mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An có mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, chiều tối và đêm nay, nhiều nơi ở Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chính quyền các địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp chủ động phòng tránh, ứng phó sạt lở đất, lũ quét sau những ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5.