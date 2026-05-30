Mua vàng bằng thẻ tín dụng có được không?

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung thêm nguyên tắc quản lý quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm phát triển ổn định và bền vững thị trường vàng. Dự thảo đề xuất, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng. Nghị định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.



Dự thảo sửa đổi việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Quy định này mở ra nhiều hình thức thanh toán hơn so với quy định hiện nay là "thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài". Đồng thời dự thảo cũng đề xuất, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phương tiện, hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng để thanh toán giao dịch mua vàng miếng phải tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động cấp tín dụng.

Sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự thảo quy định hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được NHNN cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Hoạt động mua, bán vàng nguyên liệu của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Còn hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đối với xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, dự thảo quy định doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm khi nhu cầu tạm nhập vàng nguyên liệu phù hợp với hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài. Vàng nguyên liệu tạm nhập chỉ được sử dụng để thực hiện hợp đồng gia công và tái xuất sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo tình hình xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của năm trước, nếu có, khi đáp ứng các điều kiện. Vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu theo hợp đồng làm căn cứ cấp phép; không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước, trừ trường hợp được NHNN chấp thuận theo quy định tại Nghị định này.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm; vàng sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế chỉ được sử dụng vàng đúng mục đích sản xuất đã đăng ký; không được sử dụng để sản xuất, kinh doanh vàng miếng, sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc mua, bán vàng nguyên liệu trên thị trường trong nước, trừ trường hợp được phép theo quy định tại Nghị định này.