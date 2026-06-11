Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà
Video Thời sự

Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà

Trần Huy
Trần Huy
11/06/2026 19:46 GMT+7

Chiều tối 11.6, một trận mưa lớn kèm gió mạnh đã đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM, gây ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh của nhiều người dân.

Chiều tối 11.6.2026, một cơn mưa lớn kèm gió mạnh đã bất ngờ đổ ập xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Ghi nhận tại tuyến đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), mưa lớn kéo dài đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà

Bên cạnh đó, cơn mưa nặng hạt đột ngột này còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc mưu sinh của các tiểu thương và hàng quán vỉa hè. Nhiều xe đẩy, quán ăn mưu sinh lộ thiên buộc phải dẹp bớt bàn ghế, che chắn vội vã để tránh nước mưa tạt vào thực phẩm, khiến việc kinh doanh bị đình trệ.

Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà - Ảnh 1.

Cơn mưa nặng hạt ảnh hưởng đến việc mưu sinh của nhiều người dân

ẢNH: TRẦN HUY

 

Tin liên quan

Hai doanh nghiệp giả thương hiệu trang sức, 8 người bị khởi tố

Hai doanh nghiệp giả thương hiệu trang sức, 8 người bị khởi tố

Hơn 4 năm qua, 2 doanh nghiệp tại TP.HCM đã sản xuất, buôn bán hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa thời tiết Mưa TP.HCM thời tiết TP.HCM mưa lớn Mưa giông mưa giải nhiệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận