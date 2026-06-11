Chiều tối 11.6.2026, một cơn mưa lớn kèm gió mạnh đã bất ngờ đổ ập xuống nhiều khu vực tại TP.HCM. Ghi nhận tại tuyến đường Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), mưa lớn kéo dài đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Mưa xối xả giờ tan tầm ở TP.HCM, người dân chật vật về nhà

Bên cạnh đó, cơn mưa nặng hạt đột ngột này còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc mưu sinh của các tiểu thương và hàng quán vỉa hè. Nhiều xe đẩy, quán ăn mưu sinh lộ thiên buộc phải dẹp bớt bàn ghế, che chắn vội vã để tránh nước mưa tạt vào thực phẩm, khiến việc kinh doanh bị đình trệ.