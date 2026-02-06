Mức án của 25 bị cáo sai phạm tại Chi cục Thú y vùng 6

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 6.2, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 25 bị cáo về các tội: "buôn lậu", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền trong khi thi hành công vụ", và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra Chi cục Thú y vùng 6 và Cục Thú y Việt Nam.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng 6) bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù tội "nhận hối lộ" ẢNH: THẢO NHÂN

Theo tòa, kết quả điều tra cũng như quá trình thẩm vấn trực tiếp tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: Các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu về rất lớn nên các bị cáo tại 4 công ty: Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa, Công ty TNHH đại lý hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính, Công ty CP dinh dưỡng PMT bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Các bị cáo chờ nghe HĐXX tuyên án ẢNH: THẢO NHÂN

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, bị cáo Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung (nhóm Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) móc nối, đưa hối lộ 2,9 tỉ đồng cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y vùng 6 để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ; bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Vì vậy, cáo trạng truy tố các bị cáo không oan sai, đúng người, đúng tội. Tổng giá trị hàng hóa mà 4 công ty nhập lậu về Việt Nam có giá trị tương đương trên 2.000 tỉ đồng.

Mức án cụ thể của 25 bị cáo

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung cùng mức án 30 năm tù về 2 tội "buôn lậu", "đưa hối lộ". 2 bị cáo này đang bỏ trốn, bị truy nã và xét xử vắng mặt.

HĐXX tuyên án vụ sai phạm tại Chi cục Thú y vùng 6 ẢNH: THẢO NHÂN

Nhóm bị cáo "buôn lậu", HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Trần Thị Thanh Luyến (Giám đốc Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Thi (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) 10 năm tù.

Bị cáo Đặng Minh Đức (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) 8 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Văn Thịnh (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền (nhân viên Công ty TNHH XNK dinh dưỡng Hoàng Sa) 9 năm tù.

Bị cáo Phạm Anh Đức (Giám đốc Công ty TNHH đại lý hàng hóa Việt Nam) 7 năm tù.

Bị cáo Đặng Thị Huyền (kinh doanh, đang bị truy nã) 19 năm tù.

Bị cáo Trần Quốc Trung (đang bị truy nã, cựu Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính) 17 năm tù.

Bị cáo Đinh Thị Lan (cựu Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính) 12 năm tù.

Bị cáo Ngô Thị Liên (86 tuổi) 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Vũ Văn Công (cựu Giám đốc Công ty CP dinh dưỡng PMT) 7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thùy Minh (cựu Phó giám đốc Công ty CP dinh dưỡng PMT) 8 năm tù.

Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (cựu nhân viên Công ty CP dinh dưỡng PMT) 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Quốc Bảo (cựu nhân viên Công ty CP dinh dưỡng PMT) 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bảo Hoài (lao động tự do) 4 năm tù.

Nhóm lãnh đạo, cán bộ Chi cục Thú y vùng 6 phạm tội “nhận hối lộ”, HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng) 7 năm tù.

Bị cáo Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng) 7 năm tù.

Bị cáo Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng - bưu điện) 9 năm tù.

Nguyễn Minh Thành (kiểm dịch viên) 7 năm tù.

Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên) 6 năm tù.

2 bị cáo tại Cục Thú y, HĐXX tuyên phạt:

Bị cáo Phạm Trung Trực (cựu chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) 1 năm 9 tháng 18 ngày tù tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.

Bị cáo Nguyễn Phú Thái (cựu Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo "nhận hối lộ" nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính; các bị cáo nhóm "buôn lậu" nộp lại toàn bộ trị giá hàng hóa được xác định là buôn lậu, tương đương trên 2.000 tỉ đồng, để sung quỹ nhà nước.