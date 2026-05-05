Mục sở thị nghi thức rước nước thiêng tại Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2026

Sáng 5.5, trong ngày khai màn Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), lễ rước nước diễn ra trang trọng giữa tiếng trống, chiêng, kèn rộn rã và những điệu múa uyển chuyển.

Đoàn rước khoác sắc phục truyền thống, cùng kiệu lọng rực rỡ, cờ hoa phấp phới, nâng niu những vật đựng nước thiêng khởi hành từ Tháp Bà về chùa Hải Ấn (chùa Hang). Đây là ngôi cổ tự ẩn mình trong vách đá, nơi mạch nước ngầm trong lành chảy ra từ các hang đá tự nhiên được người dân Nha Trang tôn kính như báu vật của trời đất.

Tại chùa Hải Ấn, chủ lễ thành kính dâng hương, khấn nguyện xin nước thiêng. Những giọt nước quý được đựng trong lu gốm Chăm cổ kính hoặc bình đồng trang trọng, che lọng kỹ lưỡng trước khi đoàn rước trở về Tháp Bà. Người dân hai bên đường thành kính bày lễ cúng vọng, cúi đầu vái lạy. Nước rước về được tinh chế cùng rượu gạo trắng và hoa tươi như cúc vàng, hoa điệp, phục vụ nghi lễ Mộc dục tắm tượng Nữ thần, mang ý nghĩa thanh lọc không gian linh thiêng và cầu bình an cho nhân dân.

Đoàn rước có sự tham gia của hơn 100 người, gồm đại diện ban nghi lễ, chức sắc người Chăm, Ban Quản lý di tích, Hội Bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh cùng đông đảo người dân địa phương

Ông Đàng Tấn Niên, thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh, nhấn mạnh: "Với người Chăm, rước nước đầu năm là để tắm cho ngài, để cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt và sức khỏe dồi dào. Chúng tôi không chỉ cầu riêng cho mình mà còn cầu cho tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đều được thịnh vượng".

Ông Niên đánh giá lễ rước năm nay diễn ra trong không khí trọng đại, trang trọng, đúng tầm vóc một di sản văn hóa quốc gia, đồng thời kỳ vọng công tác tổ chức những năm tới sẽ ngày càng bài bản hơn, chuẩn xác theo phong tục tập quán lâu đời.

Trong tiếng nhạc lễ trang nghiêm, các thiếu nữ Chăm duyên dáng với điệu múa truyền thống tại khu vực Mandapa trước khi lên lên tháp chính

Sức sống của lễ rước nước không chỉ ở nghi thức mà còn nằm trong lòng mỗi người dân. Nhiều phụ nữ gắn bó lâu năm với đoàn rước chia sẻ rằng đây là truyền thống gia đình được trao truyền qua các thế hệ.

"Mẹ tôi đi lễ đã mười năm, còn tôi thì mới đi được vài năm nay. Tôi trực tiếp đi rước nước để cầu xin cho gia đình sức khỏe và bình an", chị Bích Thanh ở phường Nha Trang chia sẻ.

Nguồn nước tinh khiết lấy từ chùa Hải Ấn sẽ được dùng để thực hiện nghi thức tắm tượng Nữ thần Ponagar trong lễ thay y Mẫu diễn ra vào ngày 6.5 (20.3 âm lịch)

Rước nước thiêng là một trong chuỗi nghi lễ cổ truyền của Lễ hội Tháp Bà Ponagar 2026 (diễn ra từ ngày 5 đến 11.5, tức 19 – 25.3 âm lịch). Được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, lễ hội năm nay giữ nguyên các nghi lễ gồm lễ thay y Mẫu, lễ rước kiệu, cầu siêu và thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an, lễ cầu an của đồng bào Chăm và lễ tôn vương. Đặc biệt, ngày 6.5, có khoảng 8.000 hoa đăng sẽ được thả trên sông Cái Nha Trang vào đêm hội, hứa hẹn tạo khung cảnh lung linh giữa lòng phố biển.