Mục tiêu của đại diện Việt Nam ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2025

Ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á năm ngoái tại Thái Lan, bóng chuyền nữ VN góp mặt với 2 đại diện là đội LPBank Ninh Bình và CLB Hóa chất Đức Giang. Ở mùa giải lần thứ 24, Cúp bóng chuyền nữ châu Á có sự tham gia của 8 đội, chia thành 2 bảng đấu vòng tròn chọn ra 4 đội vào bán kết. Với sự xuất sắc của Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội LPBank Ninh Bình giành quyền vào chung kết, đoạt danh hiệu á quân khi thua đội bóng Nhật Bản NEC Red Rockets. Trước đó vào năm 2023, bóng chuyền VN cử đội tuyển với tên gọi Sport Center 1 tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á và xuất sắc đoạt ngôi vô địch.

CLB VTV Bình Điền Long An (giữa) hứa hẹn gặt hái thành công ở Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2025 Ảnh: Hà Phương

Cúp bóng chuyền châu Á 2025 chính thức đổi tên thành AVC Women's Champions League, ban tổ chức cũng tăng số lượng tham dự lên 12 đội, chia 4 bảng thi đấu vòng tròn chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) vào tứ kết. Đáng chú ý với tư cách chủ nhà, Philippines có đến 3 CLB góp mặt là Creamline Cool Smashers, Petro Gazz Angles và PLDT High Speed Hitters. Theo kết quả bốc thăm, nhà ĐKVĐ bóng chuyền nữ VN là CLB VTV Bình Điền Long An nằm bảng C cùng với đại diện Trung Quốc Beijing BAIC Motor và CLB Saipa Tehran (Iran). Những ứng viên được dự báo cạnh tranh ngôi vô địch ở mùa giải này ngoài CLB VTV Bình Điền Long An, Beijing BAIC Motor còn có CLB Nakhon Ratchasima QminC (Thái Lan), Kaohsiung Taipower (Đài Loan), trong khi 3 đại diện chủ nhà là ẩn số.

Trong lần đầu tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á, đội VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu cao. Vì thế ngoài việc giữ chân 2 ngoại binh là Natalia Lijewska (Ba Lan), Lianet Garcia Anglada (Cuba), tăng cường thêm Vi Thị Như Quỳnh từ CLB Quảng Ninh, đội VTV Bình Điền Long An cũng đánh tiếng mời tay đập số 1 bóng chuyền nữ VN Nguyễn Thị Bích Tuyền. Tuy nhiên đơn vị chủ quản của Bích Tuyền cho biết do Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2025 diễn ra cùng thời điểm đội tuyển nữ bóng chuyền VN tập trung nên ưu tiên hàng đầu của CLB là tạo điều kiện để cô làm nhiệm vụ ở đội tuyển.

Như vậy nhiều khả năng CLB VTV Bình Điền Long An tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2025 mà không có Bích Tuyền. HLV Thái Quang Lai cũng thiệt quân khi Nguyễn Thị Trà My gặp chấn thương ở Cúp bóng chuyền Hùng Vương vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng này an tâm phần nào khi có Vi Thị Như Quỳnh thay thế. Ngoài ra, đội còn có những gương mặt nội binh chất lượng, nhiều năm khoác áo đội tuyển như Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang.

Thanh Thúy dần lấy lại phong độ sau chấn thương. Khánh Đang vẫn chứng tỏ khả năng là libero số 1 bóng chuyền nữ VN. Vấn đề hiện tại của đội VTV Bình Điền Long An là sự kết nối giữa các vị trí, đặc biệt giữa chuyền hai Kim Thoa với các ngoại binh. Tại Cúp bóng chuyền Hùng Vương vừa qua, các cô gái VTV Bình Điền Long An được đánh giá rất cao nhưng thi đấu thiếu gắn kết dẫn đến thất thủ trước đội Binh chủng Thông tin ở bán kết. Để bay cao ở Cúp bóng chuyền châu Á lần này, đội bóng đến từ Long An cần sớm cải thiện các điểm yếu trong phối hợp tấn công lẫn phòng thủ.