Mùi nội thất ô tô mới đến từ đâu, có ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng?

Khi đi xem ô tô để chọn mua, hoặc đã mua và nhận ô tô mới, nếu mở cửa xe bước vào bên trong hầu hết chúng ta dễ nhận thấy mùi nội thất ô tô mới, nhiều người thường gọi đây là mùi xe mới. Đáng chú ý, mỗi mẫu xe, dòng xe của mỗi thương hiệu đều có mùi nội thất đặc trưng và không giống nhau.

Vừa nhận chiếc Mazda3 sau khi đặt mua và sử dụng được gần 1 tháng, chị Nguyễn Hoài Thương, ngụ TP.HCM cho biết: "Vì xe còn mới nên mỗi khi mở cửa bước vào xe đều ngửi thấy một mùi đặc trưng trong nội thất. Mùi này khác với các mẫu xe mà tôi từng đi xem trước đây để chọn mua. Hầu như nội thất xe mới nào cũng có mùi nhưng có xe có mùi dễ chịu, có xe mùi nội thất lại tạo cảm giác hơi khó chịu nếu không quen".

Nếu mở cửa xe bước vào bên trong các mẫu ô tô mới hầu hết chúng ta dễ nhận thấy mùi nội thất ô tô mới, nhiều người thường gọi đây là mùi xe mới Ảnh: BÁ HÙNG

Không chỉ chị Thương mà hầu hết những người có cơ hội tiếp cận với ô tô mới đều dễ nhận thấy điều này. Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tự vấn bán hàng cho các đại lý ô tô, anh Hoàng Hữu Nam, ngụ TP.HCM cho biết: "Đúng là mỗi mẫu ô tô đều có mùi nội thất đặc trưng. Với những người làm nghề tư vấn bán xe nhưng chúng tôi, nếu làm đủ lâu và có cơ hội tiếp cận với nhiều mẫu xe của nhiều hãng khác nhau thường vẫn nói đùa, nhiều khi nhắm mắt bước vào xe ngửi mùi là cũng biết xe đó là xe gì".

Thực tế, mùi đặc trưng trong khoang nội thất ô tô mới thường được xem là dấu hiệu của một chiếc xe vừa xuất xưởng, chưa qua sử dụng. Tùy từng mẫu xe, mùi có thể nhẹ, hơi ngọt hoặc mang cảm giác giống mùi nhựa, da và keo mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ mùi ô tô mới đến từ đâu và liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng hay không (!?)

Mùi nội thất ô tô mới đến từ đâu?

Thực tế, trong quá trình chế tạo, lắp ráp mỗi chiếc ô tô, các nhà sản xuất thường sử dụng nhiều bộ phận, loại vật liệu khác nhau để thiết kế khoang nội thất xe. Sự khác biệt từ vật liệu, quy trình sản xuất cũng như cách hoàn thiện nội thất của mỗi hãng xe… là yếu tố tạo nên mùi nội thất đặc trưng của mỗi dòng xe khác nhau.

Sự khác biệt từ vật liệu, quy trình sản xuất cũng như cách hoàn thiện nội thất của mỗi hãng xe… là yếu tố tạo nên mùi nội thất đặc trưng của mỗi dòng xe Ảnh: BÁ HÙNG

Mùi xe mới không đến từ một loại hóa chất riêng biệt mà là kết quả của nhiều hợp chất phát tán từ các vật liệu được sử dụng trong khoang cabin. Trong đó, đáng chú ý là nhóm hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC - Volatile Organic Compounds).

Anh Lê Thành Tài, chủ một cửa hàng chuyên chăm sóc ô tô tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Các hợp chất VOC có thể phát sinh từ nhiều chi tiết như nhựa trên bảng táp-lô, ốp cửa, vô-lăng, vật liệu bọc ghế, thảm sàn, lớp mút đệm, keo dán, sơn phủ và các chất xử lý bề mặt. Trong quá trình sản xuất, những vật liệu này có thể sử dụng dung môi, chất kết dính, phụ gia hoặc các hợp chất hóa học khác. Sau khi xe hoàn thiện, một phần các chất còn tồn dư sẽ tiếp tục bay hơi và khuếch tán vào không khí trong cabin".

Các hợp chất dễ bay hơi ở nhiệt độ thường và góp phần tạo nên mùi đặc trưng của nội thất ô tô mới. Bảng điều khiển, ghế ngồi, thảm trải sàn, tấm ốp cửa, trần xe, và thậm chí cả chất kết dính giữ mọi thứ lại với nhau đều có thể góp phần tạo nên mùi. Sự kết hợp chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào vật liệu và quy trình sản xuất được sử dụng.

Các hợp chất dễ bay hơi ở nhiệt độ thường và góp phần tạo nên mùi đặc trưng của nội thất ô tô mới Ảnh: BÁ HÙNG

Theo anh Tài: "Không phải chiếc xe mới nào cũng chứa tất cả các chất này ở cùng mức độ. Nồng độ phát phụ thuộc vào công thức vật liệu, quy trình sản xuất, thời gian lưu kho và điều kiện môi trường".

Đó là lý do tại sao một chiếc sedan hạng sang mới có thể có mùi khác với một chiếc xe cỡ nhỏ phổ thông. Ngay cả những chiếc xe cùng một nhà sản xuất cũng có thể có mùi khác nhau tùy thuộc vào chất liệu bọc ghế, vật liệu trang trí và thông số kỹ thuật nội thất.

Đáng chú ý, nhiệt độ là yếu tố có thể làm thay đổi lượng VOC phát tán. Khi ô tô đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ bên trong cabin tăng cao, quá trình bay hơi của một số hợp chất có thể diễn ra mạnh hơn. Đây cũng là lý do người dùng thường cảm nhận mùi nội thất rõ rệt khi vừa mở cửa một chiếc ô tô mới sau thời gian đỗ ngoài trời.

Khi ô tô đỗ lâu dưới trời nắng, nhiệt độ bên trong cabin tăng cao, quá trình bay hơi của một số hợp chất có thể diễn ra mạnh hơn Ảnh: BÁ HÙNG

Mùi xe mới có ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng ô tô?

Phần lớn mùi trong ô tô mới phát sinh tự nhiên từ chính vật liệu và thực tế không phải ai cũng thích. Một số người dùng ô tô cảm thấy mùi xe mới dễ chịu, trong khi những người khác lại cho rằng nó quá nồng hoặc gây khó chịu. Tuy nhiên, không phải cứ ngửi thấy mùi xe mới là đồng nghĩa với việc người dùng đang tiếp xúc với hóa chất ở mức nguy hiểm. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thành phần hợp chất, nồng độ phát thải, thời gian tiếp xúc và khả năng thông gió trong khoang cabin.

Theo Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc mệt mỏi khi tiếp xúc. Với một số hợp chất nhất định, việc phơi nhiễm kéo dài ở mức cao còn có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận và hệ thần kinh. Một số chất thuộc nhóm VOC cũng được xác định hoặc nghi ngờ có khả năng gây ung thư.

Đáng chú ý, người nhạy cảm với mùi, người dễ say xe, trẻ nhỏ và người có đường hô hấp nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu hơn khi ngồi trong ô tô mới có mùi nội thất nồng. Những biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, cay mắt hoặc khó chịu ở đường hô hấp có thể xuất hiện khi cabin kém thông thoáng.

Người dùng không nên quá lo lắng khi chiếc ô tô mới có mùi đặc trưng, nhưng cũng không nên chủ quan nếu mùi quá nồng hoặc gây ra những biểu hiện khó chịu khi sử dụng Ảnh: BÁ HÙNG

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Building and Environment năm 2020 cũng cho thấy, lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phát thải từ vật liệu nội thất ô tô chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thời gian và nhiệt độ. Nghiên cứu khác đăng trên Journal of Chromatography A năm 2026 ghi nhận lượng VOC phát thải từ một số loại vật liệu nội thất, đặc biệt là vật liệu composite và mút xốp, tăng đáng kể khi nhiệt độ tăng. Điều này cho thấy việc đỗ xe dưới trời nắng nóng có thể khiến vấn đề chất lượng không khí trong cabin cần được quan tâm hơn.

Tuy nhiên, cần phân biệt nguy cơ của từng loại hóa chất với mức độ phơi nhiễm thực tế trong cabin ô tô. Không thể chỉ dựa vào độ nồng của mùi để kết luận chiếc xe có độc hại hay không. Một số hợp chất có thể gây mùi ở nồng độ thấp, trong khi những chất khác không có mùi rõ rệt nhưng vẫn cần được kiểm soát về nồng độ.

Vì vậy, người dùng không nên quá lo lắng khi chiếc ô tô mới có mùi đặc trưng, nhưng cũng không nên chủ quan nếu mùi quá nồng hoặc gây ra những biểu hiện khó chịu khi sử dụng. Việc đánh giá chất lượng không khí trong cabin cần dựa trên thành phần và nồng độ các chất phát thải, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận bằng khứu giác.