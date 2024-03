Mumbai soán ngôi 'thủ phủ tỉ phú' châu Á của Bắc Kinh

Theo danh sách mới nhất, trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ lần đầu tiên đã vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thành phố có nhiều tỉ phú nhất của châu Á. Xét trên thế giới, Mumbai đứng thứ 3, sau hai vị trí đứng đầu là New York của Mỹ và London của Anh.

Mumbai soán ngôi nhiều tỉ phú nhất châu Á của Bắc Kinh REUTERS

Danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải công bố. Danh sách người giàu của Hurun được tổng hợp dựa trên cổ phần của các cá nhân trong các tổ chức niêm yết của họ tính đến ngày 15.1. Đối với các công ty chưa niêm yết, giá trị tài sản của họ được tính toán dựa trên so sánh với các tài sản tương đương đã niêm yết. Danh sách xếp hạng xếp hạng 3.279 người. Trong đó, số lượng tỉ phú của Mumbai là 92, chỉ xếp sau New York với 119 và London với 97.

Năm 2023, nền kinh tế Ấn Độ có mức tăng trưởng 7,5% giúp bổ sung thêm 94 người vào danh sách các tỉ phú. Mukesh Ambani, chủ sở hữu Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng cá nhân giàu nhất Ấn Độ nói riêng và châu Á nói chung với khối tài sản ròng trị giá 115 tỉ USD. Đứng thứ 2 là Chủ tịch Tập đoàn Adani, ông Gautam Adani, với khối tài sản 86 tỉ USD.

Trung Quốc vẫn đứng đầu toàn cầu với 814 tỉ phú, nhưng số lượng đã giảm 155 người kể từ năm 2022 do lĩnh vực bất động sản của nước này gặp khó khăn và thị trường chứng khoán vẫn yếu.

Mỹ có 800 tỉ phú, đứng thứ 2 toàn cầu. Động lực tăng trưởng ở Mỹ là trí tuệ nhân tạo, hay AI, thể hiện qua cuộc đua của các ông lớn công nghệ như Google, Microsoft hay Meta. Ngoài ra, việc phát triển phần cứng phục vụ cho AI cũng giúp tập đoàn Nvidia ở Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ.