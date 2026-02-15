Mùng 1 tết đón không khí lạnh, Bắc bộ, Bắc Trung bộ mưa rét 3 ngày

Trung tâm Dự báo khí thủy văn quốc gia đã cảnh báo về khối không khí lạnh có cường độ mạnh, liên tục được tăng cường sắp ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Dự báo không khí lạnh tràn về đúng ngày mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo khoảng gần sáng ngày 17.2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía đông Bắc bộ. Đến khoảng từ chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ (trừ 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có gió mùa đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển gió mạnh cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết từ đêm 16.2 (tức ngày 29 tháng Chạp - đêm giao thừa) đến ngày 19.2 (ngày mùng 3 tết), các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17 - 19.2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tết), thời tiết ở Bắc bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ đêm 16.2 đến ngày 19.2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo từ đêm 17 - 19.2, thời tiết Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17 - 19 độ C.

Dự báo thời tiết 6 ngày đầu năm Tết Bính Ngọ: Miền Bắc rét tăng cuối kỳ nghỉ

Không khí lạnh khiến biển động mạnh, sóng Biển Đông cao 5 m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 17.2, vùng biển vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Dự báo thời tiết biển ngày 18.2 trở đi, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền và các hoạt động hàng hải trên các vùng biển nói trên.