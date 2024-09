Mừng 28 năm thành lập, VIB ưu đãi không giới hạn tri ân khách hàng

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 9.10.2024.

Sau 28 năm hình thành và phát triển, VIB hiện là ngân hàng có tỷ lệ bán lẻ và hiệu quả sinh lời top đầu ngành

Tặng iPhone 15 Pro Max và vé GA xem Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 cho người dùng MyVIB

Trong thời gian từ nay đến ngày 9.10, tất cả giao dịch hợp lệ trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB đều được tích điểm để đổi các quà tặng hấp dẫn. 10 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất sẽ được tặng 2 iPhone 15 Pro Max và 8 tai nghe Apple AirPods Pro.

Đặc biệt, 40 cặp vé GA xem Anh Trai "Say Hi" Concert 2024, 8 áo khoác và 280 nón độc quyền Anh Trai "Say Hi" sẽ được tặng cho 328 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất mỗi tuần trong 2 tuần từ nay đến ngày 16.9. Đây là cách riêng VIB dành tặng cho người dùng MyVIB để có vé miễn phí tham gia sự kiện Anh Trai "Say Hi" Concert 2024 đang được mong chờ hiện nay.

Bên cạnh đó, 2.800 khách hàng đạt mốc 28 điểm sớm nhất mỗi tuần sẽ nhận e-voucher giảm giá PNJ, Canifa và Hoayeuthuong.

VIB thực thi chiến lược nhất quán lấy khách hàng làm trọng tâm trong quá trình số hóa và chuyển đổi số

Hoàn 2,8 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng mới

Từ nay đến ngày 9.10.2024, 2.000 khách hàng đầu tiên đăng ký mở thẻ tín dụng và có chi tiêu tối thiểu từ 600.000 đồng sẽ nhận hoàn tiền 280.000 đồng. Đặc biệt, 200 khách hàng đăng ký mở thẻ trong ngày 18.9 và có chi tiêu từ 6 triệu đồng sẽ nhận hoàn tiền 2,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với các khách hàng mới có thẻ tín dụng chính phát hành trong thời gian diễn ra chương trình "Vui sinh nhật, quà bất tận", VIB ưu đãi lãi suất thẻ chỉ 9,9%/năm trong 90 ngày đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ.

Các ưu đãi này được áp dụng đồng thời với ưu đãi hoàn phí thường niên năm đầu và thỏa điều kiện chi tiêu đang được VIB áp dụng cho các khách hàng mới có thẻ phát hành từ nay đến ngày 9.10.2024.

Được biết đến là ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ, VIB thuộc top ngân hàng có chi tiêu qua thẻ cao nhất

Tặng lãi suất 0,28%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm

Khách hàng gửi tiền VNĐ có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng tại quầy giao dịch hoặc qua các kênh trực tuyến của VIB từ nay đến ngày 9.10.2024 sẽ được cộng 0,28%/năm lãi suất tiết kiệm.

Ưu đãi này áp dụng đồng thời với chính sách cộng thêm lãi suất cho khách hàng mới trong tháng, khách hàng sử dụng gói tài khoản Diamond/ Sapphire/ iBusiness/ Reserved /sBusiness tại VIB, và tổng lãi suất không vượt quá lãi suất tiết kiệm trần do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Chất lượng sản phẩm dịch vụ vượt trội của VIB đã được ghi nhận bởi nhiều tổ chức quốc tế uy tín

Thành lập ngày 18.9.1996, VIB hiện có gần 12.000 cán bộ nhân viên, phục vụ hơn 5,5 triệu khách hàng tại 189 chi nhánh, phòng giao dịch và trung tâm kinh doanh ở 29 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước.

Sau 28 năm hình thành và phát triển, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và hiện là ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu của ngành ngân hàng. Các sản phẩm chủ lực của VIB là cho vay mua nhà phố, căn hộ chung cư, cho vay mua ô tô, thẻ tín dụng, tài khoản thanh toán và ứng dụng ngân hàng số MyVIB luôn có tốc độ tăng trưởng hàng đầu.

VIB luôn có sự đầu tư nghiêm túc, bài bản để đón đầu làn sóng chuyển đổi số. Trong đó, MyVIB là một điển hình về việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào ngân hàng số tại Việt Nam, với nhiều công nghệ nổi bật:

- Cloud-native: VIB là ngân hàng tiên phong tích hợp công nghệ cloud-native, cho phép xây dựng và vận hành ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây, tăng cường khả năng mở rộng, vận hành linh hoạt và bảo mật cao.

- Thực tế tăng cường (AR): MyVIB cung cấp trải nghiệm AR cho phép người dùng truy cập thông tin và dịch vụ ngân hàng một cách sinh động hơn. Công nghệ AR tạo ra các vật thể ảo phủ lên quang cảnh thực, giúp các giao dịch tài chính trở nên thú vị và dễ tiếp cận.

- Độ an toàn bảo mật cao: MyVIB liên tục nâng cao bảo mật với các công nghệ tiên tiến như xác thực sinh trắc học (vân tay và khuôn mặt), xác thực hai yếu tố (2FA) và công nghệ NFC, đảm bảo an toàn và thuận tiện trong quy trình đăng ký và giao dịch.

Giải thưởng ứng dụng ngân hàng di động thân thiện bậc nhất Việt Nam 2024 là minh chứng rõ nét cho sự đổi mới và cam kết của VIB trong việc mang đến một ứng dụng ngân hàng di động tối ưu và thân thiện với người dùng. Với tầm nhìn "Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam", VIB đã xây dựng và phát triển MyVIB không chỉ là công cụ quản lý tài chính mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và trải nghiệm người dùng, giúp người dùng dễ dàng và bảo mật trong mọi giao dịch tài chính của mình.

Đồng thời, với những đóng góp tích cực vào sự phát triển của công nghệ thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là thẻ tín dụng, VIB liên tục chinh phục các giải thưởng quốc tế, mới nhất là giải "Ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ Tương tác thực tế ảo (AR) vào Thẻ tín dụng tại Việt Nam" từ Visa và giải thưởng "Đột phá về số hóa thẻ tín dụng" từ Mastercard.

