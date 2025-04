Muối: Ăn nhiều nguy hiểm, ăn quá ít cũng không tốt

Để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên ăn muối ở mức vừa phải. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo không nên ăn quá 5 gram muối/ngày, trong khi Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết mức lý tưởng là khoảng 3,8 gram muối/ngày, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Muối giàu natri, đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe ẢNH: AI

Nếu ăn quá ít muối, cơ thể sẽ có thể gặp một số bất ổn sau:

Mất cân bằng điện giải

Các chất điện giải như natri, kali, canxi và magiê là những khoáng chất mang điện tích, giữ vai trò thiết yếu trong các chức năng sống như truyền tín hiệu thần kinh, co cơ và cân bằng dịch trong cơ thể. Mất cân bằng điện giải sẽ làm rối loạn những quá trình này, gây ra nhiều biến chứng.

Muối rất giàu natri. Natri đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa lượng nước trong và xung quanh tế bào. Khi thiếu natri, tế bào có thể bị phù lên, dẫn đến các triệu chứng từ nhẹ như buồn nôn, đau đầu cho đến nặng như co giật, hôn mê.

Ăn ít muối có thể hạ natri máu

Hạ natri máu là tình trạng nồng độ natri trong máu thấp hơn mức bình thường, khiến nước tràn vào tế bào và làm chúng phù lên. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi tế bào não bị sưng phù. Hộp sọ không có không gian để giãn nở, dễ dẫn đến rối loạn thần kinh như lú lẫn, co giật, trong trường hợp nặng có thể hôn mê.

Huyết áp giảm quá thấp

Natri trong muối giúp duy trì huyết áp bằng cách điều hòa lượng chất lỏng trong cơ thể. Natri cũng giữ nước, đảm bảo thể tích máu đủ để duy trì huyết áp ổn định. Nếu nạp quá ít natri, thể tích máu có thể giảm, dẫn đến tụt huyết áp. Các triệu chứng bao gồm chóng mặt, ngất xỉu.

Suy giảm chức năng thần kinh, cơ bắp

Natri cực kỳ cần thiết cho việc dẫn truyền xung thần kinh và co cơ. Loại khoáng chất này giúp tạo và truyền tín hiệu điện giữa các tế bào thần kinh, đồng thời hỗ trợ cơ co giãn. Khi thiếu natri, người bệnh có thể bị chuột rút, yếu cơ, co thắt cơ. Hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến triệu chứng như lú lẫn, uể oải, co giật.

Lượng muối ăn vào hằng ngày được xem là quá ít khi thấp hơn mức 3,8 gram muối/ngày. Mức này có thể không cung cấp đủ lượng natri, loại khoáng chất chiếm 40% muối, để duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể. Nếu nạp dưới 2,5 gram muối/ngày sẽ có nguy cơ cao bị hạ natri máu, huyết áp quá thấp và rối loạn chức năng cơ thể, theo Medical News Today.