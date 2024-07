Muốn chứng kiến con trai nhận huy chương Olympic, gia đình VĐV Anh bị lừa hàng nghìn USD

Tranh tài tại Olympic Paris 2024, Matt Richards là thành viên của đội tuyển bơi lội Anh. Kình ngư sinh năm 2002 vừa giành HCB tại nội dung 200 m tự do nam (tranh tài ngày 30.7), khi chỉ kém 0.02 giây so với người dẫn đầu David Popovici của đội Romania. Tiếp đó, Matt Richards vẫn thi đấu xuất sắc, cùng các VĐV khác mang về thêm tấm HCV ở nội dung 200 m tự do đồng đội nam.



Theo kênh BCC, Matt Richards rất vui sướng khi giành liên tiếp 2 thành tích cao ngay trong lần đầu dự Olympic. Sau khi nhận huy chương, tuyển thủ 22 tuổi của đội tuyển bơi lội Anh nhanh chóng tìm đến khán đài, mong gặp gia đình. Tuy nhiên, Matt Richards thất vọng vì khi đó không có ai đến xem.

Matt Richards nhận huy chương nhưng không tìm thấy gia đình trên khán đài AFP

Matt Richards trở về làng VĐV và anh được thông báo là gia đình đã bị lừa mua vé vào sân bị giả. Mẹ của Matt Richards - bà Amanda nói với kênh BBC rằng gia đình đã bị lừa 2.500 USD (hơn 63 triệu đồng), khi mua vé từ một trang web giả mạo. Lúc phát hiện, bà cùng gia đình nhanh chóng tìm đến trang khác để mua nhưng giá đã được đẩy lên thành 3.000 USD (hơn 75 triệu đồng). Mức giá này rất cao so với thu nhập của các thành viên trong gia đình nên người nhà Matt Richards không thể đến Pháp.

Bà Amanda nói: “Chúng tôi chỉ là một gia đình lao động bình thường ở Anh, không có nhiều tiền như vậy. Cả gia đình không đủ tiền mua vé cho mọi giải đấu mà Matt Richards tham gia. Vì thế, cả nhà cố gắng chọn những thời điểm quan trọng như bán kết và chung kết để tiếp sức cho Matt Richards. Chúng tôi không ngờ rằng cả nhà bị lừa theo cách như vậy. Chúng tôi rất đau khổ. Tôi thực sự buồn bã. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc".

Bà Amanda cũng kể về quá trình mình và gia đình bị lừa: “Tôi bắt đầu nhận liên tục những email, yêu cầu cung cấp thông tin. Tuy nhiên, khi đã nhập xong thông tin và hoàn thành việc chuyển tiền, mọi thứ trống trơn. Sau thời điểm đó, cả nhà chẳng còn tiền nữa. Tài khoản tiết kiệm cũng trống trơn”.

Gia đình Matt Richards không thể vào xem anh tranh tài cũng như nhận huy chương AFP

Sau khi được thông báo về vụ việc, Matt Richards đã bắt đầu than phiền trên mạng xã hội. Anh yêu cầu Ban tổ chức Olympic hỗ trợ gia đình của các VĐV mua vé thay vì để họ tự bỏ tiền và bị lừa.

VĐV người Anh chia sẻ: "Đã đến lúc Ban tổ chức hỗ trợ gia đình của những VĐV tham dự Olympic Paris 2024 bằng cách tặng vé cho họ. Việc chứng kiến gia đình hoặc bạn bè của mình thi đấu tại Olympic mang ý nghĩa to lớn. Những tấm vé tại Olympic Paris 2024 không thể chỉ dành cho người có tiền”.