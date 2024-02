Muôn chuyện của hội chị em làm tài xế cho chồng sau những cuộc nhậu dịp tết

Cùng chồng tham dự buổi tiệc tất niên ở nhà người thân vào ngày 5.2 tại TP.Cần Thơ, chị Quỳnh Thúy Kiều (34 tuổi), ngụ ấp Hòa Quới, xã Xuân Hòa, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, cho biết chỉ dám uống nước suối để làm tài xế chở chồng về nhà vì sợ bị phạt nồng độ cồn. Chị Kiều cho biết tết năm nay hai vợ chồng sẽ luôn “sát cánh” bên nhau trong mọi cuộc gặp gỡ họ hàng, đi thăm bạn bè.

Khi chồng đã nhậu xỉn, chị Kiều sẽ lái xe để đảm bảo an toàn và không vi phạm luật giao thông KIM NGỌC NGHIÊN

“Có những bữa tiệc mà toàn là bạn của chồng, mọi người nhậu bia tâm sự thì mình ngồi kế bên uống nước ngọt, cắn hạt dưa. May mắn hơn thì gặp được một vài chị bạn cùng cảnh ngộ, chồng thì nhậu, còn mình buôn chuyện với hội chị em. Ngồi lâu tới nỗi hết chuyện để kể, đau cả lưng mà chồng thì vẫn chưa chịu về. Biết như vậy là rất mất công, chồng cũng không được tự do nhưng vì an toàn nên mình phải chấp nhận”, chị Kiều nói.

Còn Huỳnh Hoàng Ngân (26 tuổi), làm việc tại 4 An Phú Đông 1, Q.12, TP.HCM, cho biết cách đây 2 năm không biết lái xe, tuy nhiên, sau nhiều lần phải gửi xe máy lại ở quán nhậu rồi đón taxi về thì Ngân đã học và thi bằng lái để về làm tài xế cho chồng. “Nhiều người thường nói sao chồng đi nhậu mà vợ cứ đi theo khiến anh ấy mất tự do. Tuy nhiên, vợ chồng mình khá thoải mái trong việc đó nên cứ mỗi lần có tiệc nhậu là cả hai cùng đi với nhau”, Ngân kể.

Ngân nói thêm: “Những lúc chở chồng về ai trông thấy cũng buồn cười vì anh cao hơn 1,8 m còn mình thì chỉ 1,5 m. Chồng lên xe ngồi là người phía sau không nhìn thấy mình đâu. Hơi vất vả nhưng cũng phải chịu chứ để chồng đi nhậu mà mình ở nhà thì không thể yên lòng. Nhờ vậy mà mình trở thành thân thiết với nhóm bạn của chồng và vợ của các anh nữa”.

Sau mỗi lần đến thăm nhà người thân vào dịp tết thì chị Mai Thị Tuyết Ngân (31 tuổi), làm việc tại P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, lại trở thành tài xế chính cho cả gia đình. Chị Ngân cho biết cứ mỗi lần đi thăm họ hàng, bạn bè… đều phải chở chồng trong tình trạng uống quá chén về nhà.

Những người vợ trở thành tài xế bất đắc dĩ mỗi lần chồng uống rượu, bia KIM NGỌC NGHIÊN

“Chồng nặng gần 80 kg trong khi mình chỉ có 55 kg nên mỗi lần chở anh về mọi người đều trêu là con kiến cõng con voi. Mỗi lần chở chồng nhậu say về là trên đường đi lúc nào cũng phải nói chuyện để anh không ngủ gật. Thật sự là rất vất vả nhưng cũng may là việc này không diễn ra thường xuyên”, Ngân chia sẻ.

Cùng cảnh ngộ, Lê Thanh Ngân (28 tuổi), ngụ tại 174/1N, ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM, cho biết việc chở chồng về sau mỗi buổi tiệc là điều... kinh khủng. “Có lần chồng say quá nên nôn hết lên quần áo. Lúc đi thì váy áo trang điểm xinh đẹp, còn khi về thì dơ bẩn, xuề xòa. Mình luôn dặn chồng có vui chơi thì cũng kiểm soát nhưng bạn bè cứ mời là anh ấy không thể từ chối. Thế là mình phải làm tài xế bất đắc dĩ”.