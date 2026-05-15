'Muốn công tác tư tưởng hiệu quả thì phải hiểu thanh niên nghĩ gì'

Chiều 15.5, tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề "Công tác chính trị, tư tưởng đi trước, mở đường trong kỷ nguyên mới".

Tham dự hội thảo có anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học...

Một hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Văn Cương đánh giá đây là hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của Báo Thanh Niên cùng các đơn vị phối hợp.

Ông Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban công tác Đoàn, tham dự hội thảo ẢNH: ĐINH HUY

Theo ông Ngô Văn Cương, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số đã làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin, hình thành dư luận xã hội và tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

"Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, lợi dụng các vấn đề xã hội, các vụ việc nhạy cảm để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Điều đó đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức và tư duy triển khai", ông Ngô Văn Cương đánh giá.

Ông Ngô Văn Cương phát biểu tại hội thảo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Không thể sử dụng tư duy cũ, phương pháp cũ

Để thực hiện mục tiêu công tác chính trị, tư tưởng thực sự "đi trước, mở đường" trong kỷ nguyên mới, ông Ngô Văn Cương đề nghị cần tập trung nghiên cứu, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trước hết là nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Đây không phải nhiệm vụ riêng của lĩnh vực tuyên giáo, dân vận hay một cơ quan chuyên trách nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo ẢNH: ĐINH HUY

Bên cạnh đó, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng gần gũi, thiết thực, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhất là thanh niên.

"Muốn công tác tư tưởng hiệu quả thì phải hiểu thanh niên nghĩ gì, quan tâm điều gì, tiếp cận thông tin ra sao. Không thể sử dụng tư duy cũ, phương pháp cũ để tác động đến một thế hệ đang sống trong môi trường số và toàn cầu hóa", ông Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Theo đó, các tổ chức đoàn thể cần chủ động tận dụng ưu thế của công nghệ số, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng để lan tỏa thông tin tích cực, truyền cảm hứng, định hướng giá trị sống tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên.

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ

Đặc biệt, ông Ngô Văn Cương cho rằng, công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt với thực tiễn đời sống, với những vấn đề người dân và thanh niên quan tâm.

"Chúng ta không chỉ tuyên truyền bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả thực tiễn của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bằng tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên", ông Ngô Văn Cương nói.

Ông Ngô Văn Cương cho rằng cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ, có kỹ năng truyền thông hiện đại và khả năng nắm bắt, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong xã hội.

Đồng thời, ông Ngô Văn Cương khẳng định, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội để đổi mới công tác chính trị, tư tưởng theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả, sát với thực tiễn để góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Thanh Niên, tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; tăng cường các tuyến bài, diễn đàn, chương trình có chiều sâu, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong thế hệ trẻ", ông Ngô Văn Cương nhấn mạnh.