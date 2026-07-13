Muốn cưới vợ trẻ, Trương Nghệ Mưu phải đáp ứng 3 điều này từ bố mẹ vợ

Mới đây, một bức ảnh chụp cặp vợ chồng lớn tuổi đang dùng bữa tại một nhà hàng bình dân ở thành phố Vô Tích (Giang Tô, Trung Quốc) bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người chỉ nghĩ đây là một đôi vợ chồng nghỉ hưu bình thường. Tuy nhiên, không lâu sau, cư dân mạng xác nhận hai người trong ảnh chính là cha mẹ của Trần Đình, bà Cát Kiến Hoa và ông Trần Kế Tông, Sohu đưa tin ngày 12.7.

Từ công nhân trở thành cha mẹ vợ Trương Nghệ Mưu

Theo Sohu, cha mẹ Trần Đình từng là công nhân của một nhà máy dệt quốc doanh ở Vô Tích (Giang Tô, Trung Quốc). Sau khi nhà máy giải thể, cả hai đều mất việc.

Bà Cát Kiến Hoa từng làm công nhân dệt, còn ông Trần Kế Tông phụ trách sửa chữa máy móc. Gia đình ba người sống trong một căn nhà tập thể chật hẹp. Những ngày mưa, mái nhà dột khắp nơi, còn mùa đông phải dùng tấm nhựa che kín các khe cửa để tránh gió lạnh.

Chuyện tình của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông, nhưng cả hai vẫn lựa chọn xây dựng cuộc sống gia đình tránh xa những ồn ào Ảnh: Reuters

Để nuôi con gái ăn học, bà Cát Kiến Hoa thức dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày để bán các món ăn kho, trong khi chồng làm công nhân bốc vác tại công trường xây dựng, thường xuyên khiêng những bao xi măng nặng hàng chục kg.

Hiện nay, cha mẹ Trần Đình được cho là đang sống trong căn biệt thự ven hồ tại khu Lake Palace Manor ở Vô Tích (Giang Tô, Trung Quốc). Căn nhà có diện tích khoảng 721 m² và từng được đồn đoán có giá hơn 60 triệu nhân dân tệ (hơn 230 tỉ đồng). Nhiều nguồn tin cho rằng bất động sản này do "Quốc sư điện ảnh" Trương Nghệ Mưu mua để cha mẹ vợ an hưởng tuổi già, sau hơn một thập kỷ họ lên Bắc Kinh (Trung Quốc) giúp con gái chăm sóc các cháu.

Năm 2000, Trần Đình đưa Trương Nghệ Mưu về ra mắt gia đình. Chứng kiến người đàn ông hơn con gái mình tới 31 tuổi xuất hiện trước cửa nhà, ông Trần Kế Tông không khỏi sửng sốt. Ông được cho là đã thốt lên: "Đây chẳng phải bạn trai cũ của Củng Lợi sao?". Sau đó, ông lập tức bày tỏ sự lo lắng vì con gái còn quá trẻ, trong khi danh tiếng và tuổi tác của hai người quá chênh lệch.

Theo nhiều phiên bản được truyền thông Trung Quốc nhắc lại, cha mẹ Trần Đình đã đưa ra ba điều kiện dành cho Trương Nghệ Mưu trước khi đồng ý mối quan hệ.

Điều kiện đầu tiên là không được làm tổn thương con gái họ. Thứ hai, ông phải cho Trần Đình một danh phận chính thức. Cuối cùng, nếu một ngày cả hai chia tay, Trương Nghệ Mưu phải đảm bảo cho Trần Đình và các con một cuộc sống ổn định bằng khoản bồi thường thỏa đáng.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn cho rằng cha mẹ Trần Đình mong muốn hai người giữ kín chuyện tình cảm để tránh việc con gái trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận quá sớm. Ban đầu, ông bà chỉ hy vọng những điều kiện này sẽ khiến vị đạo diễn nổi tiếng chùn bước. Thế nhưng, Trương Nghệ Mưu được cho là đã đồng ý ngay mà không do dự.

Hơn 10 năm không có danh phận chính thức

Con trai đầu lòng của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình chào đời năm 2001 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Hai người tiếp tục có thêm hai con vào các năm 2004 và 2006. Tuy nhiên, cả ba đều được sinh ra trước khi cha mẹ chính thức đăng ký kết hôn.

Trong thời gian đó, Trương Nghệ Mưu bận rộn với công việc làm phim và chuẩn bị cho lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 nên thường xuyên xa nhà nhiều tháng liền. Trần Đình ở nhà chăm sóc con cái, còn cha mẹ cô chuyển từ Vô Tích lên Bắc Kinh để phụ giúp trông cháu suốt nhiều năm. Theo bài viết, dù chi phí sinh hoạt tại thủ đô rất cao, ông bà hiếm khi chủ động xin tiền con rể. Ngay cả những khoản tiền mừng mà Trương Nghệ Mưu gửi dịp lễ, tết, họ cũng tiết kiệm để mua đồ cho các cháu.

Bài viết cũng cho biết, hiện Trương Nghệ Mưu vẫn duy trì thói quen đi bộ khoảng 5 km mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe. Trước những tin đồn rao bán biệt thự trong vài năm gần đây, Trần Đình đã phủ nhận thông tin hôn nhân rạn nứt hay khó khăn tài chính, đồng thời giải thích gia đình chỉ muốn đón cha mẹ về sống chung để tiện chăm sóc khi tuổi đã cao.