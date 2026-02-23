Muốn giữ nghề, phải giữ luật

Sáng qua 22.2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), tại các địa phương nói trên, hàng trăm tàu cá đồng loạt nổ máy ra khơi cho chuyến đánh bắt trên biển đầu năm mới.

Xuất hành đầu năm là nghi thức đã ăn sâu vào đời sống ngư dân vùng biển Bình Thuận cũ. Đó là nghi thức cầu cho mùa biển thuận buồm xuôi gió, là niềm tin tôm cá đầy khoang, và trên hết là ước vọng bình an cho mỗi con thuyền.

Năm 2025, khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc Bình Thuận cũ đạt sản lượng trên 250.000 tấn, tăng khoảng 5% so với năm trước. Dù sản lượng tăng chưa được như kỳ vọng, nhưng đó là kết quả của những nỗ lực của mỗi lao động biển, nỗ lực chấp hành kỷ luật về thiết bị giám sát hành trình, nguồn gốc xuất xứ, khai báo sản lượng, không vượt ranh giới cho phép.

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, việc quản lý hoạt động đánh bắt, phòng chống IUU tiếp tục được các cơ quan chức năng siết chặt với chủ trương không có vùng trống, không có ngoại lệ. Biển cả mênh mông nhưng luật rất rõ ràng và ngư dân muốn đi xa phải đi trúng, đi đúng, bởi ngoài quy định đó còn là danh dự nghề cá.

Nói điều đó để thấy, lễ "xuất quân" sáng 22.2 của các ngư dân mang ý nghĩa lớn hơn một nghi thức cầu may. Mỗi con tàu không chỉ mang theo lưới cụ, đá lạnh, nhiên liệu, mà còn mang theo trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm quốc gia. Làm chủ biển không chỉ biết tọa độ ngư trường, mà còn phải biết làm chủ công nghệ, quy định và đặc biệt là biết làm chủ chính mình.

Muốn giữ nghề, cần phải giữ luật. Trong nhịp sóng đầu xuân, ngư dân lại bắt đầu một hành trình quen thuộc, nhưng chưa bao giờ dễ dàng bởi hành trình làm chủ biển khơi phải được thực hiện bằng cả niềm tin thắng lợi và kỷ cương nghề cá.