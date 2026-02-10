Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
An toàn về quê ăn tết

Bảo Huy
Bảo Huy
10/02/2026 05:50 GMT+7

Những ngày cận tết này, các cửa ngõ TP.HCM hướng về miền Trung, miền Tây lại bước vào cuộc 'đại di cư' quen thuộc của hàng triệu người lao động, sinh viên.

Giữa dòng xe hối hả, điều người ta mong đợi không chỉ là những tuyến cao tốc nối dài, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và đạo đức nghề nghiệp của người cầm lái, để hành trình đoàn viên thực sự an toàn.

Chưa bao giờ việc về quê từ TP.HCM lại thuận lợi như hiện nay. Hệ thống cao tốc ngày càng hoàn thiện giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, thay thế những chuyến đi kéo dài đầy mệt mỏi trước đây. Hạ tầng cải thiện là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về ý thức an toàn, bởi tốc độ càng lớn thì rủi ro càng cao.

Điều đáng lo là vào cao điểm tết, áp lực tăng chuyến để tối đa hóa doanh thu có thể khiến một số nhà xe buông lỏng quản lý. Không khó để bắt gặp cảnh xe khách chạy quá tốc độ, chuyển làn đột ngột hoặc tranh thủ từng khoảng trống trên quốc lộ. Khi lợi nhuận trở thành ưu tiên hàng đầu, sự an toàn của hành khách dễ bị đặt vào thế mong manh.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp vận tải làm ăn nghiêm túc trở thành điểm tựa cho niềm tin. Sự tử tế không chỉ dừng ở việc bán vé đúng giá, không nhồi nhét, mà còn thể hiện qua khâu chuẩn bị trước mỗi chuyến đi; kiểm tra phương tiện, bảo đảm điều kiện kỹ thuật, bố trí tài xế đủ thời gian nghỉ ngơi và tuân thủ quy định về giờ lái xe. Những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại là lớp bảo vệ quan trọng nhất cho hành trình.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là người tài xế. Phía sau vô lăng không chỉ là tay nghề mà còn là ý thức trách nhiệm đối với sinh mạng con người. Trên mỗi chuyến xe là những gia đình đang ngóng đợi ngày đoàn viên. Một phút chủ quan hay quyết định nóng vội có thể phải trả giá bằng hậu quả không gì bù đắp được.

Giữ "cái đầu lạnh" để tuân thủ tốc độ, duy trì sự tỉnh táo trong mọi tình huống phải trở thành chuẩn mực nghề nghiệp. Phần thưởng lớn nhất của chuyến xe không phải là thêm một vòng quay đầu hay vài khoản thu tăng thêm, mà là đưa tất cả hành khách đến nơi an toàn.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
