Điếu thuốc lá đắt giá nhất đời!

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/02/2026 05:04 GMT+7

Chỉ vì một điếu thuốc lá, chuyến xe công nghệ bình thường ở TP.Đà Nẵng biến thành vụ việc gây bức xúc dư luận, để rồi người hút thuốc phải đối diện với cơ quan công an. Cái giá không hề rẻ cho thói quen hút thuốc không đúng chỗ và hành vi côn đồ…

Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2 tuần, tại khu vực Miếu Bông (P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng). Một nam hành khách lên xe ô tô công nghệ, ngồi ghế trước và hút thuốc lá. Khi tài xế N.T.H nhắc nhở dập thuốc, người này không nghe mà còn chửi bới, cho rằng hút thuốc trên xe là "bình thường", rồi dùng mũ bảo hiểm đập phá màn hình xe và hành hung tài xế.

Vụ việc được camera ghi lại, clip dài gần 2 phút lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ.

Nhìn lại diễn tiến vụ việc có thể thấy, nguyên nhân khởi phát chỉ từ một điếu thuốc lá hút sai chỗ. Thay vì dập thuốc theo lời nhắc nhở, người đàn ông lại lớn tiếng thách thức, chửi bới và cuối cùng là hành động bạo lực. Điếu thuốc nhỏ đã trở thành mồi lửa cho xung đột, đồng thời bộc lộ thái độ coi thường người khác và những quy tắc tối thiểu mà bất kỳ ai sống trong cộng đồng cũng phải tuân thủ.

Thực tế, luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã quy định rõ những địa điểm cấm hút thuốc, trong đó có các phương tiện giao thông công cộng. Xe công nghệ tuy là dịch vụ cá nhân nhưng vẫn là không gian làm việc và phục vụ hành khách, không phải phòng riêng để ai muốn làm gì thì làm.

Vụ việc còn cho thấy ranh giới mong manh giữa một hành động tưởng chừng rất đời thường và hệ quả hình sự. Từ điếu thuốc lá đến chiếc mũ bảo hiểm, từ lời cãi vã đến hành hung, đập phá tài sản mọi thứ diễn ra chỉ trong vài phút nhưng hậu quả thì kéo dài.

Tài xế N.T.H bị tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, còn người hút thuốc phải đối diện với điều tra, xử lý của cơ quan công an. Câu chuyện vì thế cũng là lời cảnh tỉnh về ý thức trong không gian chung. Hút thuốc lá không đúng chỗ không chỉ gây phiền hà, ảnh hưởng sức khỏe người khác mà còn có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý khó lường khi xung đột xảy ra.

