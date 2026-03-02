Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Muốn nhanh lấy lại phong độ, nên từ bỏ 3 thói quen này

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/03/2026 00:08 GMT+7

Sau tết, không ít người than phiền cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung dù đã nghỉ ngơi. Nguyên nhân thường là do rối loạn nhịp sinh học vì thức khuya, ngủ trễ, giảm vận động trong ngày tết.

Khi các thói quen trên kéo dài thêm vài ngày sau kỳ nghỉ, cơ thể khó quay lại nhịp bình thường, khiến cảm giác uể oải, lờ đờ và kém tập trung tiếp diễn. May mắn là chúng ta có thể cải thiện khá nhanh nếu sớm điều chỉnh lại lối sống, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

3 thói quen cần dừng ngay để không ‘xuống sức’ sau nghỉ Tết - Ảnh 1.

Buổi sáng, mọi người nên phơi nắng và hạn chế dùng điện thoại trong khoảng 30 phút ngay khi thức dậy

ẢNH: AI

Dưới đây là những thói quen nên dừng sớm để cơ thể phục hồi năng lượng hiệu quả hơn.

Ngủ lệch giờ, thức khuya

Trong những ngày tết, thức khuya trò chuyện, xem phim hoặc đi chơi khiến giờ ngủ bị xáo trộn. Nhiều người ngủ bù vào buổi sáng hoặc ngủ rải rác ban ngày. Hệ quả là làm lệch nhịp sinh học, khiến cơ thể không còn tiết hoóc môn và điều phối chu kỳ ngủ - thức một cách nhịp nhàng.

Để thiết lập lại lịch ngủ ổn định, mọi người cần đi ngủ và thức dậy cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Trước khi ngủ nên hạn chế ánh sáng mạnh và tránh dùng điện thoại. Giấc ngủ nên duy trì 7-9 giờ/đêm.

Ăn uống thất thường

Sau những ngày ăn uống thất thường, cơ thể dễ rơi vào 2 thái cực hoặc bỏ bữa vì chán ăn, hoặc tiếp tục ăn quá nhiều trong một bữa. Bỏ bữa có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, đường huyết giảm, gây chóng mặt, yếu và mệt.

Ngược lại, ăn quá nhiều món giàu đường bột và dầu mỡ lại dẫn đến tình trạng cơ thể buồn ngủ, mệt mỏi, uể oải trong khoảng 1-2 giờ sau bữa ăn. Nguyên nhân của tình trạng này là do đường huyết sau ăn tăng nhanh rồi giảm đột ngột và mức insulin trong máu tăng cao.

Để phục hồi, mọi người nên quay lại cấu trúc bữa ăn đều đặn với 3 bữa chính. Mỗi bữa ăn ưu tiên rau xanh, thịt nạc giàu protein và tinh bột phức tạp, đồng thời hạn chế ăn quá nhiều đồ chiên và đồ ngọt.

Lướt điện thoại lâu khi thức dậy

Nghỉ tết thường đi kèm với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội và xem phim nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, việc dùng điện thoại, máy tính bảng, laptop ngay khi vừa thức dậy dễ gây mệt mỏi.

Điều này là do ngay khi thức dậy, não cần thời gian chuyển từ trạng thái ngủ sang tỉnh táo một cách tự nhiên. Lập tức tiếp nhận quá nhiều thông tin từ mạng xã hội hay tin tức có thể khiến não dễ bị căng thẳng, cảm thấy mệt mỏi và giảm tập trung trong buổi sáng. Do đó, mọi người nên tránh dùng thiết bị điện tử trong khoảng 30 phút đầu sau khi thức dậy, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

thói quen mạng xã hội Ngủ lệch giờ Thức khuya ăn uống thất thường Lướt điện thoại
