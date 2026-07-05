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Muốn theo khối ngành sức khỏe, thí sinh cần cân nhắc điều gì?
Video Giáo dục

Muốn theo khối ngành sức khỏe, thí sinh cần cân nhắc điều gì?

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Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH, sức khỏe, sinh mệnh là tài sản quý của con người nên đây là ngành đặc thù. Sinh viên ngành y học lâu hơn.

Sau 5-6 năm, sinh viên tốt nghiệp chưa đi làm ngay mà phải có giấy phép hành nghề. Các em học dài hơn, cực hơn, đòi hỏi các em có lòng yêu thương, nhân ái, có đam mê với nghề.

Tuy nhiên các em cần xem năng lực có phù hợp hay không. Năm nay nhìn chung phổ điểm so với 2025 không thay đổi nhiều nhưng tổ hợp truyền thống B00 có phổ điểm cao hơn. Ngày 8.7 Bộ GD-ĐT sẽ quyết định điểm sàn khối ngành sức khỏe để thí sinh biết mình có đủ điều kiện xét tuyển hay không.

Muốn theo khối ngành sức khỏe, thí sinh cần cân nhắc điều gì?

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