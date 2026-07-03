Xét tuyển 2026: Chuyên gia chỉ ra 2 mức điểm sàn thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, quy chế của Bộ GD-ĐT quy định từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7, tất cả thí sinh phải thực hiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT (gồm cả thí sinh diện đủ điều kiện trúng tuyển thẳng).

Về điểm sàn, theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, thí sinh cần lưu ý quy định nguồn xét tuyển – 15 điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển tính từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, thí sinh cần lưu ý điểm sàn xét tuyển của từng ngành do từng trường công bố. Riêng các khối ngành đặc thù (đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật) cần tuân thủ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định chung của Bộ GD-ĐT.