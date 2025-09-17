Những loại cá tốt cho tim mạch

Để trái tim khỏe mạnh hơn, mọi người cần thường xuyên ăn các loại cá sau:

Cá hồi

Cá hồi là một trong những loại cá béo chứa nhiều a xít eicosapentaenoic (EPA) và docosahexaenoic (DHA) nhất. Đây là 2 loại a xít béo omega-3 được khoa học chứng minh có lợi cho tim mạch. Chúng giúp giảm chất béo trung tính trong máu, tăng cholesterol "tốt" HDL, giảm đông máu và làm chậm quá trình tích tụ mảng xơ vữa động mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn cá hồi thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH: AI

Ngoài ra, viêm mạn tính là một yếu tố góp phần vào bệnh tim. Omega-3 trong cá hồi có khả năng giảm viêm và cải thiện độ linh hoạt của mạch máu, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ.

Cá thu

Cũng như cá hồi, cá thu giàu EPA và DHA. Các nghiên cứu cho thấy ăn cá thu thường xuyên làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành, đột quỵ và tử vong vì bệnh tim.

Một điều lưu ý về cá thu là hàm lượng thủy ngân trong cá. Những con cá lớn thường có hàm lượng thủy ngân cao hơn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn những con cá thu nhỏ, đánh bắt từ vùng nước sạch và ăn với tần suất phù hợp.

Cá mòi

Cá mòi thường là cá nhỏ, sống thấp hơn trong chuỗi thức ăn nên tích tụ thủy ngân thấp hơn các loại cá lớn. Ngoài omega-3, cá mòi cũng cung cấp vitamin D, B12, selen, magiê giúp hỗ trợ tim mạch và cả canxi nếu ăn xương.

Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy cá mòi có tác dụng làm giảm mức chất béo trung tính, giảm tình trạng viêm nhẹ, cải thiện chức năng mạch máu. Cá mòi thường được bán dưới dạng cá tươi hay đóng hộp. Với cá mòi đóng hộp, mọi người cần chú ý đến lượng muối trong sản phẩm để tránh ảnh hưởng xấu tới huyết áp.

Cá ngừ

Một số loại cá ngừ có hàm lượng EPA và DHA cao, giúp giảm viêm và cải thiện lipid máu. Nghiên cứu trên chuyên san AHA Journals cho thấy ăn cá ngừ giúp giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu.

Tuy nhiên, cá ngừ là loài cá lớn nên có thể chứa nhiều thủy ngân hơn, đặc biệt là những con sống lâu năm, theo Healthline.