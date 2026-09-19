Muốn tim khỏe, nên chọn thịt đỏ hay thịt trắng?

Nhìn chung, thịt đỏ chứa nhiều mỡ động vật hơn thịt gà và các loại thịt trắng khác. Ăn quá nhiều mỡ động vật làm tăng cholesterol "xấu" LDL, dẫn đến dễ mắc bệnh tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cả thịt đỏ và thịt trắng đều cần thiết cho chế độ ăn cân bằng ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Thịt trắng không phải lúc nào cũng tốt cho tim

Tuy nhiên, không phải cứ là thịt trắng thì đều tốt cho tim. Một phần ức gà bỏ da được nướng hoặc luộc sẽ rất khác một miếng gà chiên ngập dầu. Tương tự, thịt bò nạc cũng khác các loại thịt đã qua chế biến công nghiệp như xúc xích, thịt xông khói. Vì vậy, màu sắc của thịt chỉ là một yếu tố, không phải tiêu chí duy nhất để đánh giá mức độ tốt cho sức khỏe.

Nếu lựa chọn giữa các loại thịt phổ biến, thịt gia cầm bỏ da thường tốt hơn. Nguyên nhân là do thịt gà, vịt nạc chứa nhiều protein nhưng lại ít mỡ hơn so với nhiều phần thịt đỏ.

Cách chế biến mới là điều đáng lưu ý

Khi nói về thịt và sức khỏe tim mạch, không nên gộp tất cả các loại thịt vào cùng một nhóm. Thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội và một số loại thịt đóng hộp thường chứa nhiều muối. Đây là nhóm thực phẩm nên hạn chế nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, bác sĩ tim mạch Dean Marella thuộc hệ thống y tế phi lợi nhuận Atlantic Health System (Mỹ) cho biết.

Ngoài ra, tác động của thịt đối với tim mạch còn phụ thuộc vào loại thịt, phần thịt được chọn và cách chế biến. Chẳng hạn, phần thịt nạc vẫn có thể trở thành món ăn kém lành mạnh nếu được chế biến với dầu mỡ, bơ. Cách chế biến thân thiện với sức khỏe tim mạch là thịt nạc hoặc gia cầm bỏ da, nên được luộc, hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải.

Ngoài cách chế biến, những món ăn đi kèm cũng rất quan trọng. Một phần ức gà bỏ da ăn cùng rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt sẽ tạo ra bữa ăn lành mạnh hơn rất nhiều so với gà chiên, khoai tây chiên và nước sốt đậm vị.

Đừng quên cá béo trong thực đơn

Bên cạnh thịt, một loại thực phẩm khác cũng rất có lợi cho tim mạch là cá. Thịt đỏ và thịt trắng vẫn có a xít béo omega-3 nhưng hàm lượng khác thấp so với các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích hay cá thu. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch. Do đó, bên cạnh thịt đỏ và thịt trắng thì cũng cần ăn cả cá béo, theo Healthline.