Muốn trẻ phản xạ tiếng Anh tốt, có nhất thiết phải học với giáo viên nước ngoài?

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, đạt 9.0 IELTS overall và 9.0 tuyệt đối Speaking, cho biết "Thực tế là khi cho đến lúc đạt được 9.0 IELTS Overall, tôi chỉ học hoàn toàn học với giáo viên người Việt. Nên khi có người hoài nghi là giáo viên Việt dạy thì làm sao con tôi có phản xạ tiếng Anh tự nhiên bằng học hoàn toàn với người nước ngoài được, quan điểm này tôi thấy chưa thật sự đúng".

Theo chị Như Quỳnh, phản xạ không đến từ việc "chỉ cần học với người nước ngoài" mà đến từ các yếu tố sau:

Thứ nhất, môi trường nói tiếng Anh đủ chuẩn, cho trẻ tiếp cận và đắm chìm trong môi trường nói tiếng Anh vừa sức + tạo được cho trẻ nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh + xây dựng môi trường đủ an toàn về mặt tâm lý để trẻ không bị ngại hay sợ khi nói.

Thứ hai, là học sinh được luyện đủ nhiều, tạo nhiều tình huống, nhiều cơ hội cho trẻ được sử dụng liên tục, lặp đi lặp lại các kiến thức đã học tới mức độ nhuần nhuyễn, chính sự quen thuộc, nhuần nhuyễn này mới giúp trẻ đạt tới mức độ phản xạ.

Thứ ba, cần có phương pháp phù hợp giúp trẻ biết phải nói gì, nói theo cấu trúc nào. Khi đó, trẻ không cần phải cố gắng suy nghĩ từng chữ từng chữ một ghép lại với nhau để tạo thành câu, mà có sẵn những cấu trúc mẫu, những cụm từ hay đi cùng nhau, bật ra là nói cả cụm, cả câu liền.