Mượn xe Honda SH đi mua cơm rồi mang cầm cố

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can chiếm đoạt tiền, vàng, xe máy Honda SH của bạn bè.

Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Công Hưng (29 tuổi, ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Công Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trước đó, Công an P.Hòa Minh nhận được trình báo từ chị T.T.H (42 tuổi) và anh L.Đ.H.L (22 tuổi, cùng ở Q.Liên Chiểu) về việc bị Phạm Công Hưng lừa đảo, lần lượt chiếm đoạt tiền, vàng và xe máy Honda SH.

Cụ thể, ngày 18.12.2024, Phạm Công Hưng gọi điện thoại cho chị T.T.H để mượn xe máy hiệu Honda SH trị giá 65 triệu đồng. Hưng lấy lý do cần xe đi mua cơm và sẽ trả ngay.

Tuy nhiên, sau khi nhận được xe máy, Hưng điều khiển đến tiệm cầm đồ để cầm cố với giá 17 triệu đồng. Ngày 21.12.2024, sau gần 4 ngày không thấy Hưng đi... mua cơm về, chị H. qua nhà gần đó để tìm đòi xe thì Hưng nói dối là đang để xe của chị H. ở nhà bạn. Chị T. chờ đợi nhiều ngày nữa và tiếp tục đòi xe thì Hưng trốn tránh.

Cũng trong thời gian này (từ ngày 19 đến ngày 21.12.2024), Phạm Công Hưng mượn của anh L.Đ.H.L một vòng tay bằng vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và một số tiền.

Hưng hứa đến ngày 24.12.2024 sẽ trả lại tài sản. Tuy nhiên, Hưng đã bán toàn bộ số vàng mượn được, lấy 70 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo từ các bị hại, Công an P.Hòa Minh phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng truy xét. Tuy nhiên Hưng tiếp tục bất hợp tác. Do đó, quá trình xác minh, thu thập chứng cứ kéo dài. Sau gần 4 tháng củng cố hồ sơ, tài liệu, cơ quan điều tra xác định đủ cơ sở khởi tố Hưng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng.