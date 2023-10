MV biểu diễn 'You & Me' của Jennie (BlackPink) gây sốt

Jennie khẳng định tên tuổi với thành công của You & Me TWITTER

Hôm 6.10, Jennie (BlackPink) tung MV biểu diễn (dance performance video) You & Me, đồng thời, bài hát cũng được "thả xích" trên các nền tảng nhạc số. Được biết, You & Me là ca khúc được nữ ca sĩ biểu diễn trong suốt chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm, nhưng nay mới được phát hành chính thức.



Trong MV You & Me, Jennie thể hiện vũ đạo quyến rũ, dứt khoát và tỏa sáng với vẻ đẹp lộng lẫy. Đặc biệt, mỹ nhân 9X còn ghi dấu ấn với hình tượng thủy thủ mặt trăng cuốn hút.

Người đẹp trong MV biểu diễn You & Me CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi ra mắt, MV You & Me "càn quét" mạng xã hội. Loạt ảnh và video cắt các phân đoạn nổi bật của Jennie trong MV đều được chia sẻ rầm rộ suốt những ngày qua. Tính đến trưa 10.10, MV biểu diễn You & Me đã vượt qua 20 triệu lượt xem trên YouTube. Con số view vẫn đang có chiều hướng tăng nhanh.

Bên cạnh đó, You & Me còn có MV phiên bản mix các màn trình diễn của Jennie ở những đêm diễn Born Pink (Born Pink World Tour Stage mix video). MV này gần chạm mốc 3 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 2 ngày phát hành.

Jennie chưa có lịch trình quảng bá You & Me trên các sân khấu âm nhạc Hàn Quốc INSTAGRAM NV

Nữ ca sĩ từng nhiều lần biểu diễn You & Me tại concert Born Pink INSTAGRAM NV

Ngoài ra, You & Me còn "thâu tóm" các bảng xếp hạng iTunes tại ít nhất 53 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Hàn Quốc, bài hát nhanh chóng đạt vị trí cao tại các bảng xếp hạng danh giá như Bugs, Melon và Genie.

Thành tích đáng khích lệ của You & Me một lần nữa cho thấy danh tiếng khủng cũng như tiềm năng hoạt động solo của Jennie. Trước You & Me, người đẹp từng lập nhiều kỷ lục mới trong lịch sử Kpop với sản phẩm cá nhân đầu tay mang tên Solo.

Năm 2018 Jennie tung sản phẩm âm nhạc cá nhân và là thành viên đầu tiên của BlackPink "đánh lẻ" INSTAGRAM NV

Nhờ thành công của Solo, gà cưng của YG Entertainment là nữ thần tượng solo đầu tiên sở hữu MV vượt qua 700 triệu lượt xem trên YouTube. Jennie còn đạt chứng nhận đĩa bạch kim và ca khúc Solo trở thành hit Kpop có độ phủ sóng rộng rãi cho đến nay.

Sinh năm 1996, Jennie là thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink đình đám. Song song với hoạt động nhóm, cô còn phát triển sự nghiệp cá nhân tại các mảng âm nhạc, phim ảnh lẫn thời trang. Truyền thông đánh giá Jennie đang là một trong những nữ thần tượng Kpop hàng đầu hiện giờ.