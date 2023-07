'The idol' mùa 1 khép lại trong thất vọng, Jennie tiếp tục gây tranh cãi

Từng được xem như con "át chủ bài" của HBO nhưng The idol cho đến tập phim cuối cùng của mùa 1 vẫn không gỡ gạc lại được mấy thiện cảm nơi khán giả. Thời gian qua, The idol liên tiếp nhận về những bình luận chỉ trích vì nội dung dài dòng, lan man, lạm dụng cảnh nóng và có cách diễn đạt tiêu cực một cách thái quá về ngành công nghiệp âm nhạc.

Bộ phim truyền hình gây tranh cãi nhất mùa hè 2023 đã chính thức khép lại ở tập 5, lên sóng tối 2.7. Ở tập trước, Joycelyn (Lily Rose-Depp) đang dần lấy lại tinh thần để giành quyền kiểm soát sự nghiệp và cuộc đời mình. Ngôi sao ca nhạc "sa đọa" bắt đầu tập trung vào việc tổ chức tour diễn. Tuy nhiên, diễn biến kịch tính về mối quan hệ rạn nứt giữa Jocelyn và Tedros (The Weeknd) mới là điểm nhấn. Joycelyn cuối cùng đã phát hiện ra bấy lâu Tedros chỉ muốn thao túng cô và quyết tâm vứt bỏ mối quan hệ tình cảm độc hại với gã.

Sự "vùng lên" của Joycelyn cũng đã đưa đến kết cục thảm hại cho nhân vật của Jennie - vũ công Dyanne. Trước đây, Dyanne được "bà bầu" Nikki ngỏ lời ký kết hợp tác, thay thế Joycelyn thể hiện bản "hit" World class sinner. Những tưởng "một bước lên mây", ở tập cuối mùa 1, Nikki đã "quay xe" và mượn lý do trục trặc về vấn đề pháp lý để ngừng hợp tác với Dyanne.

Đến tập cuối cùng của mùa 1, vai trò của nhân vật Dyanne do Jennie thủ vai vẫn còn mờ nhạt và khó hiểu HBO

Jennie bị nhiều người chê diễn đơ CHỤP MÀN HÌNH

Thông báo này khiến nàng vũ công xinh đẹp choáng váng. Tuy nhiên, diễn xuất non nớt của Jennie trong phân cảnh này đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí cười cợt vì ngôi sao Kpop dường như đang cố gắng khóc nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt, biểu cảm kỳ lạ. Một số khác lại tỏ ra bất bình vì cho đến tập cuối cùng, Jennie vẫn chưa có cơ hội tỏa sáng, xuất hiện chớp nhoáng. Nhân vật của nữ diễn viên cũng chưa thể hiện rõ vai trò đối với toàn bộ cốt truyện.

Ở tập 4 và 5, The idol tiết giảm các cảnh nóng vô tội vạ nhưng người xem bình luận rằng đây là "sự tiết chế muộn màng". Tiến trình phát triển tâm lý nhân vật cũng đang rõ rệt hơn cho đến khi đạo diễn Sam Levinson tiếp tục mang đến những tình tiết "lật" đầy khó hiểu ở cuối phim. Khán giả cảm thấy hoang mang khi Joycelyn hàn gắn tình cảm với "kẻ thao túng" Tedros sau 6 tháng chia tay. Hóa ra, Joycelyn mới là kẻ "trên cơ" khi mọi chuyện ban đầu đều nằm trong tính toán của cô nhằm tìm cảm hứng sáng tác và hái ra tiền từ mớ hỗn độn trong chính đời tư của mình.

Sau khi tuyệt giao và đuổi cổ Tedros ra khỏi cuộc đời mình, Joycelyn lại hàn gắn với gã ở cuối phim HBO

Dẫu đó là một cú "twist" nhiều kích thích nhưng khán giả vẫn phần nào cảm thấy bất bình khi kịch bản lại xây dựng một nhân vật như Joycelyn. Họ khó lòng chấp nhận hình ảnh một người phụ nữ sẵn lòng nói dối về chuyện bị lạm dụng thể chất và tấn công tình dục để làm "vũ khí" cho những toan tính riêng của mình.

The idol có thể được xem như bộ phim gây tranh cãi nhất năm HBO

Ngày 15.6, Page Six đoán định The idol sẽ không được HBO "bật đèn xanh" sản xuất mùa tiếp theo do có quá nhiều tai tiếng và tỷ suất người xem thì giảm qua từng tập. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, đại diện của HBO lên tiếng phủ nhận thông tin: "Có thông tin sai lệch về quyết định dành cho mùa 2 của The idol. Chúng tôi chưa quyết định điều gì cả và vẫn mong được chia sẻ tập tiếp theo với các bạn vào cuối tuần này".