Công nghệ Tin tức công nghệ

MV 'Bống Bống Bang Bang' 630 triệu lượt xem biến mất khỏi YouTube

Anh Quân
Anh Quân
10/02/2026 10:36 GMT+7

Video ca nhạc "Bống Bống Bang Bang" nắm giữ kỷ lục lượt xem của V-Pop không còn truy cập được, nguyên nhân xuất phát từ việc kênh gốc đăng tải nội dung này đã bị đóng.

Từ chiều 9.2, nhiều người dùng YouTube tại Việt Nam phản ánh việc không thể tìm thấy MV Bống Bống Bang Bang của nhóm nhạc 365 trên nền tảng này. Khi truy cập vào đường dẫn cũ, người xem chỉ nhận được thông báo: "Video không có sẵn. Video này không còn khả dụng do người tải lên đã đóng tài khoản YouTube của họ".

Đây là sự việc khá hiếm gặp đối với một sản phẩm âm nhạc có lượt xem kỷ lục tại Việt Nam. Trước thời điểm biến mất, MV này đã đạt hơn 630 triệu lượt xem, là một trong những video ca nhạc (MV) có lượng tương tác cao nhất lịch sử V-Pop.

Nguyên nhân đến từ kênh đăng tải của Bống Bống Bang Bang

Theo thông báo hiển thị từ YouTube, sự việc không liên quan đến các khiếu nại bản quyền hay vi phạm nguyên tắc cộng đồng thông thường. Lý do trực tiếp là kênh YouTube gốc mang tên "365daband" - nơi đăng tải MV này - đã ở trạng thái bị đóng (closed).

MV 'Bống Bống Bang Bang' 630 triệu lượt xem biến mất khỏi YouTube - Ảnh 1.

MV Bống Bống Bang Bang sở hữu ca từ vui tươi, vũ đạo sinh động và từng nắm giữ nhiều kỷ lục trên nền tảng YouTube tại Việt Nam

Ảnh: Chụp màn hình

Theo cơ chế kỹ thuật của YouTube, khi một tài khoản bị đóng (do chủ sở hữu tự thao tác hoặc bị nền tảng xóa), toàn bộ video thuộc kênh đó sẽ tự động bị gỡ bỏ khỏi chế độ công khai và không thể tìm kiếm hay truy cập.

Liên quan đến sự việc, nhạc sĩ Only C - tác giả của ca khúc - đã có những chia sẻ đầu tiên. Anh cho biết công ty quản lý cũ của nhóm 365 là VAA hiện đóng cửa, do đó kênh YouTube này không còn người trực tiếp quản lý. Nam nhạc sĩ cũng chưa nắm rõ liệu đây là sự cố kỹ thuật, bị tấn công mạng hay do thao tác từ phía đơn vị sở hữu cũ.

Số phận của bản hit "quốc dân"

Bống Bống Bang Bang ra mắt năm 2016, là ca khúc nhạc phim cho dự án Tấm Cám: Chuyện chưa kể. Với giai điệu vui tươi và nội dung dựa trên truyện cổ tích, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng, đặc biệt thu hút đối tượng khán giả nhỏ tuổi. Thậm chí, bản hit còn được ví như "bài ca ăn dặm" vì nhiều gia đình thường mở để dỗ trẻ.

Đây là MV đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam cán mốc 500 triệu lượt xem và sau đó là 600 triệu lượt xem, vượt xa nhiều sản phẩm đình đám khác trên thị trường. Một chi tiết thú vị từng được các thành viên nhóm 365 tiết lộ là MV này được thực hiện với kinh phí rất thấp, tận dụng trang phục có sẵn của đoàn phim và chỉ thu âm đúng một lần.

Hiện tại, trên nền tảng YouTube chỉ còn tồn tại một phiên bản khác của MV này do kênh đối tác Yeah1 Music đăng tải từ 9 năm trước. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ có khoảng 42 triệu lượt xem, thấp hơn rất nhiều so với bản gốc vừa bị gỡ bỏ.

Sự biến mất của bản gốc Bống Bống Bang Bang đồng nghĩa với việc toàn bộ dữ liệu về lượt xem và bình luận tích lũy trong gần một thập kỷ qua của MV này tạm thời không còn hiển thị trên bản đồ nhạc số Việt Nam.

