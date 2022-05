MV của Sơn Tùng chính thức 'bay màu' khỏi YouTube

Hiện tại, khi truy cập vào đường dẫn của MV There's No One At All trên YouTube Việt Nam, người dùng sẽ nhận được thông báo "Video này không hoạt động". Bên cạnh đó, MV có cảnh tự sát của Sơn Tùng M-TP cũng không xem được trên những nền tảng YouTube ở các nước khác. Theo ghi nhận của chúng tôi, khi tìm kiếm sản phẩm này trên YouTube của Úc, Hà Lan và Nhật thì chỉ xuất hiện trailer và teaser audio của dự án này.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn. Một số tài khoản bình luận: "Sai thì phạt và bị gỡ là chuyện bình thường", "MV đó cũng không hay. Mình kịp nghe trước khi bị "bay màu" nhưng cũng chẳng thấy bắt tai và cũng thấy nội dung truyền tải không rõ ràng. Xóa là đúng", "Quá chuẩn, xóa là đúng, MV quá độc hại, nguy hiểm", "Làm gì thì làm, đã là nghệ thuật thì đừng nên làm những tác phẩm có ý tiêu cực, nên hướng về phía tích cực lành mạnh, có tính giáo dục góp phần ý thức tốt đẹp cho xã hội"...

Trước đó, chiều 5.5, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐXPVPHC ngày 5.5.2022 xử phạt Công ty TNHH M-TP Entertainment vì đã có hành vi vi phạm: Lưu hành bản ghi hình There's No One At All trên trang mạng xã hội YouTube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Theo đó, hành vi này vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo với hình thức xử phạt là 70 triệu đồng.





Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu phía công ty của Sơn Tùng M-TP có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There's No One At All, nộp lại số lợi thu từ MV và tháo gỡ bản ghi hình There's No One At All dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số. Dù được cơ quan chức năng mời lên làm việc song giọng ca gốc Thái Bình lại vắng mặt và ủy quyền cho ông Nguyễn Trần Dương - Giám đốc Phát triển và Kinh doanh của công ty M-TP Entertainment đến làm việc theo giấy mời của Thanh tra Bộ. Trước đó, nam ca sĩ cũng lên tiếng xin lỗi về sản phẩm mang ý nghĩa tiêu cực này.