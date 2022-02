MV vũ đạo của BlackPink cán mốc 1 tỉ lượt xem

Theo Soompi, tối 7.2 (giờ địa phương), MV dance performance How you like that của BlackPink đã đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube sau gần 2 năm phát hành. Đây là MV biểu diễn vũ đạo đầu tiên được 1 tỉ view trên YouTube và giúp BlackPink trở thành nhóm nhạc đầu tiên có MV dance performance thu về thành tích khủng này.

Đáng chú ý, MV dance performance How you like that cũng là MV thứ 6 của BlackPink vượt qua 1 tỉ lượt xem. Trước đó, 5 MV của gà cưng nhà YG Entertainment cũng lập kỷ lục hoành tráng tương tự gồm Ddu Du Ddu Du, Kill This Love, Boombayah, As If It’s Your Last và How you like that.

MV biểu diễn vũ đạo How you like that ra mắt vào ngày 6.7.2020 và nhanh chóng xô đổ nhiều thành tích lượt xem khủng. Trong MV, trên khung nền màu hồng bắt mắt, bốn cô gái BlackPink nổi bật với màn trình diễn mạnh mẽ lẫn cuốn hút. Động tác vũ đạo dứt khoát và đồng đều của nhóm từng gây sốt quãng thời gian dài.





MV dance performance How you like that cũng có tên trong danh sách 25 video âm nhạc hay nhất năm 2020 do Billboard bầu chọn. Ngay sau khi đạt được con số 1 tỉ lượt xem vào tối 7.2, MV dance performance How you like that tiếp tục tăng mạnh thêm hơn 1 triệu view (tính đến trưa 8.2). Dân mạng dự đoán MV biểu diễn vũ đạo How you like that chắc chắn sẽ không ngừng “làm nên chuyện” thời gian tới.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng mong ngóng màn tái xuất hoàn chỉnh của BlackPink ở năm 2022. Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của nhóm là album The Album cùng ca khúc chủ đề Lovesick Girls đã ra mắt vào tháng 10.2020.

Hơn 1 năm qua, bốn nữ thần tượng tập trung sự nghiệp cá nhân. Rosé thành công với album solo -R-, còn Lisa cũng lập nhiều kỷ lục với album solo Lalisa. Jennie đắt show quảng cáo và Jisoo gây ấn tượng trong Snowdrop. Đồng thời, Jisoo cũng úp mở khả năng sẽ tung sản phẩm solo trong năm nay.