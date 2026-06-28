Theo Cục Hải quan, trong 5 tháng qua, xuất khẩu quả vải của Việt Nam đạt 16 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Trung Quốc đạt trên 8 triệu USD, dù tăng trưởng 30% nhưng thị phần vẫn giảm 5% so với năm 2025. Sự sụt giảm này vì Mỹ và các nước châu Âu gồm Pháp, Hà Lan, Anh bất ngờ tăng vọt đến 2 - 3 chữ số.

Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan ‘tranh mua’ quả vải Việt Nam với Trung Quốc ẢNH: P.H

Đáng chú ý, thị trường Mỹ đạt gần 1,3 triệu USD tăng đến 125% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt không kém là Hà Lan đạt 725.000 USD, tăng đến 290% so với cùng kỳ năm 2025.

EU và Mỹ là những thị trường có nhiều quy định ngặt nghèo với thực phẩm và đặc biệt là rau quả. Bình luận về việc loạt nước châu Âu tăng nhập quả vải, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nói: Sự tăng trưởng này phản ánh nhiều yếu tố. Đầu tiên là đòn bẩy thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Tuy nhiên, quan trọng hơn là sự nỗ lực trong việc tổ chức sản xuất của bà con nông dân và doanh nghiệp. Nhiều vùng trồng đạt chuẩn Global Gap, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và hệ thống bảo quản tốt, đáp ứng được tiêu chuẩn EU. Bên cạnh đó, các DN cũng đầu tư mạnh vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch và logistics. Cụ thể, quả vải được áp dụng hệ thống xông trùng, xử lý lạnh sâu giúp tiêu diệt triệt để các loại sâu đục cuống quả mà không để lại dư lượng hóa chất. Sau đó, vải được đóng gói, đưa vào kho lạnh và vận chuyển bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi ngon nguyên bản khi lên kệ tại các siêu thị Pháp, Đức, hay Hà Lan.

"Thêm vào đó, vào giai đoạn tháng 5 - 6, nguồn cung quả vải của Trung Quốc hạn chế nên Việt Nam có lợi thế. Bên cạnh vải tươi, các doanh nghiệp đang đầu tư lớn vào dây chuyền công nghệ cấp đông nhanh (IQF), vải sấy khô, nước ép và đóng hộp. Việc quả vải Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ và EU tăng mạnh ngoài yếu tố kinh tế nó còn tạo giá trị gia tăng rất lớn về mặt uy tín và thương hiệu. Qua đó mở ra cơ hội tốt cho các thị trường khác trong những năm tiếp theo", ông Nguyên nhận định.

Nhờ xuất khẩu thuận lợi nên giá vải năm nay khá cao. Vào đầu tháng 6, vải thiều đầu vụ tại Bắc Ninh nhiều bà con nông dân bán được 60.000 - 70.000 đồng/kg. Theo Sở NN-MT tỉnh, địa phương có 243 mã số vùng trồng và 42 cơ sở đóng gói vải xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Thái Lan và EU. Cơ quan chức năng tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát sinh vật gây hại, bảo đảm yêu cầu an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 29.800 ha trồng vải, chiếm hơn 60% tổng diện tích cây ăn quả. Trong đó, 17.500 ha vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, chiếm 58,7% diện tích; 255 ha đạt tiêu chuẩn GlobalGAP và 10 ha đạt chứng nhận hữu cơ. Năm nay, sản lượng vải toàn tỉnh ước đạt 125.000 tấn.