Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ bắn tàu dầu làm 3 thủy thủ Ấn Độ mất tích, New Delhi phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2026 10:07 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 10.6 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công 'chính xác' vào một tàu chở dầu từ Iran ở vịnh Oman vì tàu này không tuân theo chỉ thị của họ.

Mỹ bắt đầu phong tỏa hoạt động vận chuyển liên quan đến Iran vào ngày 13.4 sau khi Iran hạn chế nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí toàn cầu quan trọng.

Mỹ tấn công tàu dầu ở vịnh Oman, 3 thủy thủ Ấn Độ mất tích - Ảnh 1.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Khasab trên bán đảo Musandam phía bắc Oman, vào ngày 17.5

Ảnh: AFP

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10.6 thông báo một máy bay Mỹ đã "bắn đạn dược chính xác vào buồng máy" của tàu chở dầu Settebello mang cờ Palau khi tàu đi qua vịnh Oman, lập luận tàu này đã "vi phạm lệnh phong tỏa đang diễn ra bằng cách cố gắng vận chuyển dầu từ Iran", theo Reuters. Vụ tấn công khiến con tàu mất khả năng hoạt động, theo CENTCOM.

Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định 3 thủy thủ người Ấn Độ mất tích sau vụ tàu Settebello bị tấn công. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án điều mà họ gọi là "vụ tấn công vào tàu thương mại Settebello".

"Đại sứ quán của chúng tôi tại Oman đang theo dõi sát sao tình hình và chủ động phối hợp với chính quyền Oman trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra", Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm 21 thủy thủ Ấn Độ đã được cứu sống.

"Việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực phải chấm dứt", tuyên bố nhấn mạnh.

Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump đe dọa sẽ đánh ‘rất mạnh’

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập phó đại sứ Mỹ tại nước này sau khi gửi "lời phản đối mạnh mẽ" về vụ tấn công nhắm vào tàu Settebello, theo Reuters dẫn 2 nguồn tin Ấn Độ.

Tàu Settebello là một tàu chở hóa chất/sản phẩm dầu mỏ đã báo cáo về một vụ cháy trong buồng máy cách cảng Sohar của Oman 36 km về phía đông bắc, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO).

Trước đó, UKMTO cho hay thủy thủ đoàn của tàu đã báo cáo một người thiệt mạng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Chưa rõ liệu người thiệt mạng đó nằm trong số những người được cứu sống hay 3 người mất tích, theo Reuters.

Tin liên quan

UAV MQ-4C đắt đỏ của Mỹ mất tích, nghi rơi gần Iran

UAV MQ-4C đắt đỏ của Mỹ mất tích, nghi rơi gần Iran

Máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-4C của quân đội Mỹ mất tín hiệu khi ở khu vực vịnh Ba Tư gần Iran.

Mỹ lại tấn công, Iran cảnh báo các tàu cố gắng vượt eo biển Hormuz

Iran tập kích các căn cứ Mỹ ở Jordan và vùng Vịnh

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ tấn công tàu dầu ở vịnh Oman 3 thủy thủ Ấn Độ mất tích Eo biển Hormuz Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận