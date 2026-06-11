Mỹ bắn tàu dầu làm 3 thủy thủ Ấn Độ mất tích, New Delhi phản ứng

Mỹ bắt đầu phong tỏa hoạt động vận chuyển liên quan đến Iran vào ngày 13.4 sau khi Iran hạn chế nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí toàn cầu quan trọng.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Khasab trên bán đảo Musandam phía bắc Oman, vào ngày 17.5 Ảnh: AFP

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10.6 thông báo một máy bay Mỹ đã "bắn đạn dược chính xác vào buồng máy" của tàu chở dầu Settebello mang cờ Palau khi tàu đi qua vịnh Oman, lập luận tàu này đã "vi phạm lệnh phong tỏa đang diễn ra bằng cách cố gắng vận chuyển dầu từ Iran", theo Reuters. Vụ tấn công khiến con tàu mất khả năng hoạt động, theo CENTCOM.

Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định 3 thủy thủ người Ấn Độ mất tích sau vụ tàu Settebello bị tấn công. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên án điều mà họ gọi là "vụ tấn công vào tàu thương mại Settebello".

"Đại sứ quán của chúng tôi tại Oman đang theo dõi sát sao tình hình và chủ động phối hợp với chính quyền Oman trong hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang diễn ra", Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm 21 thủy thủ Ấn Độ đã được cứu sống.

"Việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trong khu vực phải chấm dứt", tuyên bố nhấn mạnh.

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Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu tập phó đại sứ Mỹ tại nước này sau khi gửi "lời phản đối mạnh mẽ" về vụ tấn công nhắm vào tàu Settebello, theo Reuters dẫn 2 nguồn tin Ấn Độ.

Tàu Settebello là một tàu chở hóa chất/sản phẩm dầu mỏ đã báo cáo về một vụ cháy trong buồng máy cách cảng Sohar của Oman 36 km về phía đông bắc, theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO).

Trước đó, UKMTO cho hay thủy thủ đoàn của tàu đã báo cáo một người thiệt mạng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Chưa rõ liệu người thiệt mạng đó nằm trong số những người được cứu sống hay 3 người mất tích, theo Reuters.