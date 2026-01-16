Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ bật đèn xanh dự án 1,5 tỉ USD gần cảng của Trung Quốc ở Nam Mỹ

Khánh An
Khánh An
16/01/2026 11:02 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt dự án 1,5 tỉ USD nhằm mở rộng căn cứ hải quân Callao, nằm gần một cảng Trung Quốc ở Peru.

- Ảnh 1.

Khu vực cảng của Trung Quốc ở Peru, nằm gần một dự án của Mỹ vừa phê duyệt

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 16.1 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thỏa thuận trị giá 1,5 tỉ USD để mở rộng một căn cứ hải quân ở Peru, cách một cảng thuộc sở hữu của Trung Quốc chưa đầy 80 km.

Thỏa thuận cần được quốc hội xem xét và có thể cần các cuộc đàm phán kéo dài giữa chính phủ Peru và các nhà cung cấp tiềm năng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Peru đã yêu cầu mua thiết bị và dịch vụ trị giá 1,5 tỉ USD trong kế hoạch hiện đại hóa tại Callao, căn cứ hải quân chính của nước này nằm gần sân bay quốc tế ở Lima.

Dự án này sẽ đưa tối đa 20 nhân viên Mỹ từ chính phủ hoặc khu vực tư nhân đến Peru trong thời hạn tối đa 10 năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thỏa thuận này sẽ "cải thiện an ninh của một đối tác quan trọng, một lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị, hòa bình và tiến bộ kinh tế ở Nam Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Mỹ có quan hệ đối tác an ninh lâu dài với Peru, nơi các nhà lập pháp đã cho phép sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Năm 2024, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã khánh thành một cảng thương mại trị giá 3,5 tỉ USD ở Peru, dự án đầu tiên thuộc loại này của Bắc Kinh tại Mỹ Latinh.

Khác với việc mở rộng căn cứ quân sự được chính Peru tài trợ, việc phát triển cảng thương mại này đã được Trung Quốc đứng ra tài trợ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ đóng cửa khu vực Mỹ Latinh đối với các cường quốc khác.

Năm 2024, cảng thương mại Callao đã công bố một thỏa thuận trị giá 400 triệu USD với một công ty của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo đó sẽ tăng công suất lên 80%.

