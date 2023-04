Mỹ bắt giữ nghi can liên quan vụ rò rỉ tài liệu mật

Cụ thể, rạng sáng nay (14.4, theo giờ VN), tờ The New York Times đưa tin FBI đã bắt giữ nghi can trên tại một cơ sở của lực lượng vệ binh quốc gia không quân đóng ở North Dighton (bang Massachusetts, Mỹ). Tờ báo cũng đăng tải clip được cho là cảnh bố ráp, bắt giữ nghi phạm.

Hình ảnh được cho là ghi lại cảnh bố ráp bắt giữ nghi can Teixeira CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Theo tờ báo này, nghi phạm có tên là Jack Teixeira và làm việc ở bộ phận tình báo của lực lượng vệ binh quốc gia không quân. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của FBI cho biết: "FBI bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi mà không xảy ra sự cố nào vì cáo buộc người này liên quan vụ rò rỉ các tài liệu mật của chính phủ và quân đội Mỹ".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Reuters dẫn lời tướng Pat Ryder, đại diện Lầu Năm Góc, cho hay vụ rò rỉ tài liện trên "là hành động tội phạm có chủ ý".

Trong vụ việc trên, các tài liệu đã tiết lộ một số chi tiết nhạy cảm liên quan khả năng và thiếu sót quân sự của Ukraine, và thông tin về các đồng minh của Mỹ như Israel, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, số tài liệu còn chứa thông tin được cho là chính sách, kế hoạch của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tờ The New York Times dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland sẽ đối mặt khả năng bị truy tố dựa theo đạo luật gián điệp. Luật này hình sự hóa các hành vi như hủy bỏ, lưu giữ và lan truyền trái phép các tài liệu được giữ chặt chẽ liên quan quốc phòng có thể được sử dụng để gây hại cho Mỹ hoặc hỗ trợ một kẻ thù nước ngoài. Mỗi tài liệu như vậy có thể bị tách riêng thành từng vụ việc mà bản án có thể lên đến 10 tù giam.

Việc phân tích các bức ảnh chụp lại các trang tài liệu rò rỉ đã góp phần truy ra nghi can trên.