Chiến sự ngày 409: Hai vụ rò rỉ tài liệu mật báo động Mỹ và Ukraine

Mỹ điều tra hai vụ rò rỉ tài liệu mật

Báo The New York Times hôm qua đưa tin một loạt tài liệu mật với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ, từ Ukraine đến Trung Đông và Trung Quốc, đã lan truyền trên mạng xã hội. Một ngày trước đó, thông tin mật về kế hoạch của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm hỗ trợ Ukraine triển khai chiến dịch tấn công mùa xuân cũng đã bị phát tán.

Binh sĩ Ukraine ở Bakhmut ngày 7.4 REUTERS

Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra các vụ rò rỉ dường như đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn bất ngờ, theo tờ báo. Hiện tại, chưa rõ ai phát tán tài liệu mật, nhưng ba quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Moscow hoặc các thế lực thân Nga có khả năng đứng sau sự việc. Giới chức ở Washington cũng lo rằng sự việc có thể gây thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, giới chức Ukraine và các blogger Nga ủng hộ xung đột cho rằng đây là một phần trong nỗ lực lan truyền thông tin sai lệch của phía bên kia nhằm tác động đến cuộc tấn công mùa xuân mà Kyiv dự định tiến hành. "Mục đích của việc 'rò rỉ' dữ liệu mật là rõ ràng: chuyển hướng sự chú ý, gây hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau, gieo rắc bất hòa. Đó là trò thường ngày của các cơ quan mật vụ Nga", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter ngày 8.4.

Ông Zelensky và các quan chức an ninh hàng đầu đã nhóm họp để thảo luận cách ngăn chặn việc rò rỉ thông tin quân sự, theo Reuters.

Giới chức Nga đến tối 8.4 vẫn giữ im lặng.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 8.4 cho biết các lực lượng Ukraine đang nỗ lực củng cố các tuyến và vị trí phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Nga, theo The Guardian.

"Việc mở rộng hệ thống hàng rào kỹ thuật ở các khu vực giáp biên giới Belarus và Nga đang được tiến hành. Các bãi mìn chống tăng đang được tạo ra ở những khu vực xe tăng có thể tiếp cận và những con đường có thể đưa đối phương vào sâu trong lãnh thổ của chúng ta, bao gồm đường bộ, đường rừng, cầu, đường dây điện...", Bộ Quốc phòng Ukraine dẫn lời trung tướng Serhiy Nayev, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine, trong bài đăng trên Facebook.

Ông Nayev cũng cho biết các đơn vị công binh Ukraine trong vòng một tuần qua đã thiết lập hàng chục bãi mìn, sử dụng hơn 6.000 quả mìn chống tăng. Vị tướng nói các binh sĩ Ukraine đang làm việc "suốt ngày đêm, bất chấp điều kiện thời tiết".

Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga trong xung đột Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow hôm 5.4. Tháng trước, ông Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Nga đánh chặn tên lửa ở Crimea

Theo hãng thông tấn TASS, nhà lãnh đạo Sergey Aksyonov của chính quyền ở Crimea ngày 8.4 cho biết một tên lửa phóng từ Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời Feodosia, thành phố nằm ở bờ biển phía đông bán đảo.

Trước đó, một cố vấn của ông Aksyonov tiết lộ hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực Feodosia vào ngày 8.4. Cố vấn này cũng cho biết các mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống một khu dân cư nhưng không gây ra thương tích hay thiệt hại nào.

Ukraine không lập tức bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên theo Reuters, Feodosia nằm cách khu vực gần nhất do Ukraine kiểm soát gần 300 km và về mặt công khai, Kyiv không sở hữu tên lửa có tầm bắn lên tới mức đó. Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014.

Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa đưa ra dự đoán về cuộc sống của binh sĩ Ukraine và thách thức đối với phương Tây sau cuộc phản công kế tiếp của Ukraine.

Ông Michael Kofman, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định vũ khí của phương Tây đã được đưa vào Ukraine trong nhiều tháng và quân đội Ukraine có khả năng thực hiện các cuộc phản công trong mùa xuân và có thể là cả mùa hè.

Tuy nhiên, sau cuộc phản công tiếp theo, các đối tác của Ukraine có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung kho vũ khí của Ukraine đến mức cần thiết để giành lợi thế rõ ràng trước các lực lượng Nga, theo ông Kofman.