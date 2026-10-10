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    Mỹ cấm vận Tòa án Hình sự quốc tế, LHQ lên án

    Mỹ cấm vận Tòa án Hình sự quốc tế, LHQ lên án

    Trúc Huỳnh - Văn Khoa
    Chính phủ Mỹ ngày 9.10 thông báo các biện pháp cấm vận đối với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), chỉ vài giờ sau khi giải Nobel Hòa bình được quyết định trao cho một cựu thẩm phán ICC.

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