Mỹ cấm vận Tòa án Hình sự quốc tế, LHQ lên án

Tin liên quan Phản ứng quốc tế sau khi Mỹ cấm vận Chủ tịch ICCQuyết định cấm vận của Mỹ nhằm vào Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Tomoko Akane đã gây ra nhiều phản ứng chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu và các đồng minh của Washington. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ ICC Donald Trump israel Liên Hiệp Quốc The Hague Liên minh châu âu eu Navi Pillay Toà án Hình sự Quốc tế Hà Lan Trump Giải Nobel Hòa bình Nobel Hòa bình Cấm vận Tổng thống Trump Uỷ ban Nobel Na Uy Uỷ ban châu Âu Washington Marco Rubio
Bình luận (0)