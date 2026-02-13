Mỹ cần 500 chiến đấu cơ thế hệ 6 để đối phó Trung Quốc?

Business Insider ngày 12.2 đưa tin trong bài nghiên cứu chính sách do Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Mitchell (Mỹ) công bố đầu tuần, các chuyên gia quân sự nhận định quân đội Mỹ sẽ cần mua nhiều hơn tiêm kích và máy bay ném bom thế hệ mới, so với số lượng đã đề ra.

Nhóm tác giả, trong đó có cựu phi công Không quân Mỹ Heather Penney và cựu đại tá Không quân Mỹ Mark Gunzinger, đề xuất quân đội Mỹ cần trang bị ít nhất 200 máy bay ném bom B-21 và 300 tiêm kích F-47, con số gấp đôi so với kế hoạch mua sắm hiện tại của Không quân Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết sẽ mua ít nhất 185 chiếc F-47 và 100 chiếc B-21 Raider, những chiến đấu cơ thế hệ 6. Các chuyên gia cũng khuyến nghị tăng cường phi đội tiêm kích F-35 và F-15EX.

Bài nghiên cứu nêu rằng trong kịch bản Mỹ và Trung Quốc đụng độ quân sự trên không, mạng lưới chống tiếp cận của Trung Quốc cùng địa lý tự nhiên cho phép cường quốc châu Á bố trí các tổ hợp phòng không đảm bảo bí mật, khiến việc loại bỏ các tổ hợp này trở nên quan trọng với Mỹ.

Máy bay ném bom B-21 Raider của quân đội Mỹ ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

“Máy bay ném bom và tiêm kích tàng hình của Không quân Mỹ có khả năng sống sót, tuy nhiên lại thiếu về số lượng trong một cuộc xung đột với Trung Quốc”, nghiên cứu có đoạn.

Tại cuộc họp trực tuyến, bà Penney đề cập trong những cuộc xung đột ở quá khứ mà Mỹ can dự, cũng như xung đột Nga - Ukraine hiện nay, khi phải bước vào cuộc chiến tiêu hao, thì số lượng khí tài trở thành yếu tố quan trọng. Nếu không đảm bảo số lượng, các chiến dịch tấn công cần phải được tính toán và có thể ít quyết liệt hơn nhằm hạn chế rủi ro tổn thất.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về nghiên cứu trên.

Theo Business Insider, một số đánh giá hiện nay chỉ ra phi đội của Mỹ đang không được đánh giá cao về khả năng sẵn sàng chiến đấu, thậm chí chỉ bằng một phần nhỏ so với thời Chiến tranh Lạnh.

Đồng thời, các chuyên gia đã nhấn mạnh rằng Không quân Mỹ đang chịu áp lực ngày càng tăng do các cuộc xung đột và nhiệm vụ liên tục. Một báo cáo của Văn phòng trách nhiệm giải trình chính phủ Mỹ năm 2024 cho biết việc triển khai liên tục đã làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhân sự, trang thiết bị và máy bay của Không quân.