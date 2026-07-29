Mỹ cắt tài trợ cho nghiên cứu bị tố liên quan virus gây Covid-19

Theo AFP, với chính sách mới, Mỹ sẽ ngừng cấp kinh phí tại một số quốc gia cho các thí nghiệm được gọi là "gain-of-function" (nghiên cứu tăng cường chức năng). Đây là loại nghiên cứu nhằm tăng cường hoặc thay đổi đặc tính của các tác nhân gây bệnh (như virus hoặc vi khuẩn) để dự đoán tốt hơn các bệnh truyền nhiễm mới nổi và hỗ trợ phát triển các phương pháp điều trị, bao gồm cả vắc xin.

Mô hình in 3D của SARS-CoV-2, virus gây Covid-19 ẢNH: REUTERS

Chính sách mới do Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) đồng công bố hôm 28.7, nhằm thực hiện sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký vào tháng 5.2025 liên quan đến loại hình nghiên cứu này.

HHS ra tuyên bố cho biết: "Chính sách mới cấm sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ các nghiên cứu tăng cường chức năng nguy hiểm được tiến hành tại Mỹ hoặc ở nước ngoài; thiết lập quy trình đánh giá độc lập nghiêm ngặt đối với một số nghiên cứu khoa học sự sống có rủi ro cao; đồng thời hạn chế tài trợ liên bang cho các nghiên cứu được thực hiện tại những quốc gia hoặc tổ chức không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an ninh sinh học và cơ chế giám sát".

Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là "cách tiếp cận đặt nước Mỹ lên trên hết đối với nghiên cứu khoa học".

Trong bài bình luận đăng trên tờ The Wall Street Journal cùng ngày, Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) Jay Bhattacharya cho biết chính sách mới vẫn duy trì các lợi ích của nghiên cứu khoa học sự sống, đồng thời xác định rõ những lĩnh vực có rủi ro cao nhất, bao gồm việc ngăn ngừa các vụ rò rỉ phòng thí nghiệm do vô ý hoặc cố ý, cũng như áp dụng các hình phạt đối với các hành vi nghiên cứu thiếu trách nhiệm.

Từ lâu, Tổng thống Trump đã ủng hộ giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 gây Covid-19 đã rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), do các nghiên cứu "gain-of-function". Giả thuyết này đối lập với quan điểm cho rằng virus lây truyền tự nhiên từ động vật hoang dã sang con người tại một khu chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán.

Trung Quốc lâu nay cũng bác bỏ giả thuyết virus phát tán từ một sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, tiến sĩ Anthony Fauci, cựu quan chức hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, nhiều lần khẳng định rằng Mỹ không tài trợ cho các nghiên cứu tăng cường chức năng như vậy tại Trung Quốc.

Chính sách mới của Mỹ được công bố trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ vừa công bố nhật ký cá nhân của ông Fauci. Những nội dung bị tiết lộ cho thấy đã tồn tại những bất đồng về nguồn gốc của Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu khi đại dịch bùng phát nhanh chóng. Ông Fauci dự kiến ra điều trần trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ vào ngày 29.7.